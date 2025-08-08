Oroszország több mint száz drónnal támadta Ukrajnát – közölte az ukrán légierő

Oroszország 104 csapásmérő és álcadrónnal támadta Ukrajnát péntekre virradóan, a légvédelemnek 82-őt sikerült semlegesíteni, de becsapódások is voltak – közölte az ukrán légierő.

Az ukrán légierő pénteken azt jelentette, hogy 26 drón becsapódását jegyezték fel tíz helyszínen, továbbá 8 helyen a lelőtt drón roncsai zuhantak le. Oleh Szinehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy

az éjjel az orosz erők dróncsapást mértek a megyeszékhelyen, Harkiv városában egy polgári vállalatra, aminek következtében 500 négyzetméteren tűz ütött ki, és két civil megsérült.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója közölte, hogy Oroszország az éjjel Odessza városának térségére is csapásokat mért drónokkal. „Megrongálódott egy szennyvízszivattyú-állomás, száraz fű gyulladt ki, és megsérült egy benzinkút biztonsági őre” – tette hozzá.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója a Telegramon arról adott hírt, hogy az éjszakai orosz dróncsapásokban a megyeszékhely peremvidékén egy 54 éves férfi sebesült meg, Sosztka térségében pedig három drónbecsapódás miatt több többszintes lakóépület, autók és közösségi létesítmények rongálódtak meg.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy

az elmúlt nap folyamán a fronton 147 fegyveres összecsapást jegyeztek fel, ezek közül 42-őt a Donyeck megyei Pokrovszknál, 11-et pedig Szumi és az oroszországi Kurszk megyében.

A kijevi katonai vezetés pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 61 ezer főt. Csütörtökön az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek hét orosz harckocsit, 52 tüzérségi rendszert és 238 drónt.

