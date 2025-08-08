Éles kritikát fogalmazott meg az orosz külügyminisztérium szóvivője Volodimir Zelenszkij döntéséről. Marija Zaharova szerint az ukrán elnök tudatosan hátráltatja ezer ukrán hadifogoly hazatérését, miközben újabb állampolgárait küldi a háborúba.

Marija Zaharova éles szavakkal bírálta az ukrán elnök legutóbbi döntését – számolt be róla a Magyar Nemzet az orosz külügyminisztérium közleménye alapján. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Volodimir Zelenszkij tudatosan akadályozza az ukrán katonák hazatérését azzal, hogy továbbra is visszautasítja ezer hadifogoly átvételét.

Marija Zaharova szerint Ukrajna tehet arról, hogy a fogolycserék második szakasza is megrekedt, miközben a harmadik fázis még el sem kezdődhetett.

„Ez már nem is kettős mérce, hanem teljes erkölcstelenség”

– fogalmazott az orosz diplomácia szóvivője, aki „szörnyű történetként” jellemezte az ukrán fél hozzáállását.

Marija Zaharova hozzátette, hogy a hadifoglyok kérdésének elhúzódása súlyos társadalmi következményekkel is járhat Ukrajnában. Külön kiemelte, hogy miközben Zelenszkij újabb törvényekkel szélesíti a besorozható állampolgárok körét – például 60 év felettiekre –, nem hajlandó átvenni a fogságba esett katonáit.

Az orosz külügyi szóvivő szerint ez az ellentmondás nemcsak álszent hozzáállást tükröz, hanem az emberi méltóság teljes semmibevételét is.

A közleményben arra is kitértnek, hogy ezzel a hozzáállással Kijev nemcsak saját katonáit hagyja cserben, hanem a nemzetközi humanitárius együttműködés fenntartását is akadályozzák. Moszkva állítása szerint az orosz fél továbbra is kész lenne a fogolycsere folytatására, de Ukrajna visszautasító magatartása miatt jelenleg a folyamat teljesen kilátástalan.

