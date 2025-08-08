Izrael határozott többséggel döntött: elfoglalják a Gázai övezetet és legyőzik a Hamászt

Az izraeli Külügyminisztérium határozott többséggel támogatta Benjámin Netanjahu miniszterelnök tervét, amelynek célja a Hamász legyőzése és Gázaváros irányításának átvétele. A döntés része annak a stratégiának, hogy Izrael biztonsági kontrollt gyakoroljon a teljes Gázai övezet felett, és létrehozzon egy olyan civil igazgatást, amely sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt nem áll.

A Jewish News Syndicate azt írja, hogy a döntéshozók szerint a Külügyminisztériumba korábban beterjesztett alternatív javaslatok nem garantálnák sem a Hamász megsemmisítését, sem az összes túsz kiszabadítását – áll a közleményben.

Az izraeli védelmi erők felkészülnek Gázaváros ellenőrzésének átvételére, miközben humanitárius segítséget juttatnak el a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak.

A miniszterelnöki hivatal öt fő elvet szavaztatott meg a testülettel:

a Hamász fegyverzetének leszerelése,

az élő és halott túszok hazahozatala,

Gáza demilitarizálása,

az izraeli biztonsági ellenőrzés kiterjesztése az egész övezetre,

valamint egy „alternatív civil igazgatás” kialakítása, amely nem áll sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság fennhatósága alatt.

Csütörtökön Netanjahu megerősítette, hogy Izrael célja a teljes Gázai övezet ellenőrzésének átvétele, a Hamász eltávolítása és a hatalom átadása egy nem ellenséges civil kormányzatnak. A Fox News riporterének adott nyilatkozatában kijelentette: „Biztonságunk érdekében ezt tervezzük.”

„A háború folytatásával eltávolítjuk a Hamászt, felszabadítjuk a gázai lakosságot a terror alól, és átadjuk a területet egy olyan civil kormányzatnak, amely nem a Hamász, és nem az Izrael megsemmisítését hirdető erők kezében van” – hangsúlyozta Netanjahu.

A miniszterelnök hozzátette, hogy Izrael nem kívánja hosszú távon fenntartani az irányítást a 26 mérföld hosszú partszakaszon, csak egy biztonsági övezetet akar létrehozni. „Nem akarunk kormányzati szerepet betölteni, azt szeretnénk, ha arab erők vennék át az irányítást, akik nem jelentenek fenyegetést számunkra, és jó életet biztosítanak a gáziaknak. Ez a Hamásszal nem lehetséges” – mondta.

David Friedman, Izrael volt amerikai nagykövete szerint Izrael céljai Gázában október 7-e óta változatlanok: legyőzni a Hamászt úgy, hogy az többé ne jelentsen veszélyt Izraelre és a gázai lakosságra, valamint visszaszerezni az összes túszt.

Friedman rámutatott, hogy mivel nincs túszcsere-megállapodás és a Hamász nem hajlandó megadni magát, Netanjahu döntése a Gázai övezet ideiglenes ellenőrzéséről az egyetlen reális lépés.

„Az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország és 27 demokrata szenátor támogatásának hiánya tovább csökkenti a Hamász hajlandóságát a megállapodásra” – tette hozzá Friedman.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Abir Szultan