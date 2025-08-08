Soha nem látott esőzés sújtja Kagosimát, a legmagasabb szintű riasztás van érvényben

A legmagasabb szintű riasztást adta ki heves esőzések miatt pénteken az ország délnyugati részén a japán meteorológiai szolgálat (JMA) veszélyes időjárásra figyelmeztetve a lakosokat.

A délnyugati rész legdélibb pontján fekvő Kagosima prefektúrában „még soha nem látott heves esőzések” vannak – jelentette be a JMA egyik vezetője sajtótájékoztatón. „Életek vannak veszélyben… Kérjük, hogy helyezzék biztonságba magukat olyan épületekben, amelyek elég messze vannak a patakoktól vagy szikláktól, vagy olyan épületekben, amelyeket nem veszélyeztetnek áradások” – mondta.

Péntek reggel – helyi idő szerint – 4 óra 40-kor már több mint 490 milliméter eső esett 24 óra alatt Kagosima egy részén – ez helyi rekord a Kyodo News hírügynökség szerint. Várható, hogy az esőzés szombat reggelig tart.

A meteorológiai szolgálat szerint a tenger és a hegyek között fekvő, Kirisima városa különösen veszélyeztetett, itt az ötfokozatú értékelési rendszer legmagasabb szintje van érvényben. A hatóságok kérték a lakosokat, hogy vonuljanak biztonságos helyre. „A folyók megduzzadnak, ami árvízveszélyt jelent, vagy máris árvíz keletkezett a gátak felett” – közölték a város honlapján.

A kagosimai regionális repülőtér járatait törölték az esőzés miatt.

A heves esőzések egy intenzív hőhullámot követnek számos régióban, amelynek során kedden abszolút hőmérsékleti rekordot mértek az országban, többek között a főváros, Tokió külterületén 41,8 Celsius-fokot.

Kiemelt kép: Villámárvíz pusztítása Japánban 2023. július 11-én (Fotó: MTI/EPA/Jiji Press)