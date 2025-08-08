Dokumentumfilm készült a Bibas család tragédiájáról: a két kisfiú és édesanyjuk az október 7-i tömegmészárlás szimbólumává váltak

Argentin újságírók készítették azt a megrázó dokumentumfilmet, amely a „Bibas: Megölték őket zsidóságuk miatt” címet viseli. Alfredo Luco, Mariana Blini és Gabriel Ben-Tasael alkotói csapatának munkája több mint egy évnyi kutatás és tanúvallomás összegzése, melynek célja, hogy megörökítse a tragédia igaz történetét és ápolja a Bibas család emlékét.

A filmet Buenos Airesben szerdán mutatták be először, éppen azon a napon, amikor az idősebb gyermek, Ariel hatodik születésnapját ünnepelte volna. A dokumentumfilm részletesen bemutatja az október 7-i tragikus eseményeket, amikor a Hamász terrorszervezet megtámadta a kibucot, és több száz embert, köztük a Bibas családot is elrabolta. Shiri Bibas édesanyát és két kisfiát, Kfirt és Arielt, a fogságban kegyetlenül meggyilkolták, a gyermekeket a Hamász fegyveresei puszta kézzel gyilkolták meg.

A film felvételrészletei közt szerepelnek azok a hátborzongató felvételek is, amelyeket a terroristák kamerái rögzítettek, és amelyeken Shiri az akkor négyéves Ariel, és a kilenc hónapos Kfir fiával látható.

Shiri Bibas és két kisfia: Kfir és Ariel

A film végigköveti a család tragikus napját: Yarden Bibas, Shiri férje, a Hamász fogságába esett, míg Shirit és gyermekeit más terroristák vitték el. Shiri szüleit, Yossit és Margit Silbermant szintén megölték. Az édesapa 484 nap után szabadult a terrorszervezet fogságából, és azonnal keresni kezdte családját.

Testüket azonban csak másfél év után sikerült beazonosítani, mivel a Hamász szándékosan megnehezítette az eljárást.

A dokumentumfilm szembe állítja a kibuc lakóinak békébe vetett hitét a palesztinok árulásával, akik a terrorcselekmények mellett fosztogatni kezdtek.

Az IDF likvidálta a felelősöket

Az izraeli hadsereg (IDF) még februárban jelentette be, hogy célzott gázai műveletben megölték Aszád Abu Sariát és Mahmúd Kaheelt, a Mudzsahedin Brigádok két magas rangú vezetőjét. A két férfi közvetlenül felelős volt a 2023. október 7-i brutális támadásokért, köztük a Bibas család elrablásáért és meggyilkolásáért.

Emlékezés az október 7-i terrortámadás áldozataira

A Bibas család gyászolása mellett nem szabad megfeledkezni a többi áldozatról sem. Egy túszokért kampányoló aktivista a Bibas család tragédiája kapcsán összeállított egy listát az október 7-én szétszakított és meggyilkolt izraeli családokról, amely ide kattintva érhető el.

