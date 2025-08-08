Az USA ötvenmilliárd dollárt ad annak, aki elfogja a venezuelai államfőt

Az Amerikai Egyesült Államok a korábban bejelentett 25 millió dolláros jutalmat megduplázva már 50 milliót adna Nicolas Maduro venezuelai elnök letartóztatásáért – közölte a Fehér Ház.

A csütörtök kora esti bejelentés szerint a jutalom annak jár, aki az amerikaiak által a drogkartellek, kábítószer-kereskedők és utcai bandák támogatásával, valamint korrupt és elnyomó rezsim működtetésével vádolt Maduro letartóztatásához vezető információkat szolgáltat.

Pamela Bondi, az Egyesült Államok főügyésze videóüzenetében azt mondta:

Maduro külföldi terrorszervezeteket támogat, emellett a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője és fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra.

A főügyész közlése szerint az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) eddig már mintegy 30 tonna, Maduróhoz és társaihoz köthető kokaint foglalt le hozzátéve, hogy a kábítószerek a mexikói és venezuelai székhelyű kartellek elsődleges bevételi forrását jelentik – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy a kokaint gyakran fentanillal keverik, és ez a szer több ezer amerikai emberéletet követel.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter már több ízben bírálta Madurót, akit a vitatott 2024-es választási győzelem után Venezuela nem legitim vezetőjének, illetve a Cartel de Los Soles nevű kábítószer-terrorista szervezet vezetőjének nevezett és kijelentette, hogy a kábítószerek Egyesült Államokba és Európába történő csempészetéért felelős.

Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, hogy 25 millió dolláros jutalmat tűz ki Maduro letartóztatásáért, ezt az összeget emelték most a duplájára.

Sajtóinformációk szerint a venezuelai külügyminiszter a bejelentést „szánalmasnak” és „politikai propagandának” nevezte.

Mint ismert, a 2013 óta hatalmon levő Nicolás Madurót az ellenzéki és a külföldi tiltakozások ellenére Venezuela választási bizottsága és a legfelsőbb bíróság is győztesnek nyilvánította a vitatott eredményű júliusi választásokat követően, bár a győzelmét megerősítő részletes eredményt soha nem hozták nyilvánosságra.

A harmadik elnöki ciklusát megkezdő Madurót januárban iktatták be hivatalába.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro (Fotó: MTI/AP/Cristian Hernández)