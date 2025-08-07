„Hazajönnek” – Története legnagyobb beruházásába kezd az Apple Amerikában, Trump ünnepel

Az Apple 600 milliárd dollárnyi beruházást indít az Egyesült Államokban a következő négy évben – jelentette be Donald Trump amerikai elnök és Tim Cook, az amerikai nagyvállalat vezérigazgatója szerdán Washingtonban.

A Fehér Ház elnöki dolgozószobájában tartott bejelentésen Donald Trump azt emelte ki, hogy

ez az amerikai cég életében az eddigi legkomolyabb beruházás, a 600 milliárd dollár pedig jóval meghaladja az előzetesen tervezett 500 milliárdot.

Az új beruházások révén 20 ezer közvetlen munkahely jön létre, valamint több ezer további új állást is jelentenek a beszállítókon keresztül – mondta az elnök.

„Hazajönnek” – fogalmazott Donald Trump arra utalva, hogy az Apple az elmúlt években külföldre, és nagy mértékben Kínába helyezte át gyártási tevékenységét.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója elmondta, hogy az Amerikai Gyártási Program keretein belül többi között elkészül majd egy nagy szervergyár Texasban, Kaliforniában pedig ritka ásványok újrahasznosításával foglalkozó üzem épül, de Utah, Arizona és New York államokat is érinti a beruházási program.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)