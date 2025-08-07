Tolvaj macska tartja rettegésben a szomszédságot: nem fogja kitalálni, mit lop el

Egy macska, aki nem a simogatást keresi, hanem a ruhákat lopja – ez Leonardo da Pinchy, az új-zélandi Mairangi Bay legnagyobb „bűnözője”.

A legtöbb macskatulajdonos attól tart, hogy kedvence egy elhullott madarat vagy egeret hoz haza kalandjaiból. Helen Northnak, Leonardo gazdájának azonban egészen más miatt kell aggódnia:

macskája ugyanis igazi szériatolvaj, aki selyem alsónadrágokat, vastag munkazoknikat lehetőleg csipeszestül, és olykor egészen értékes darabokat cipel haza – írja az AP News.

Egyik legkínosabb zsákmánya egy több, mint 60 ezer forint értékű kasmírsál volt. A zavarában Helen végül a környékbeli WhatsApp-csoporthoz fordult segítségért, rendszeresen ezzel a kérdéssel: „Ezek a te fehérneműid?”

De a kupac csak nőtt: zoknik halomban, alsóneműk raklapszámra, sőt, egy ötláb hosszú plüsskígyó is bekerült már a kollekcióba. Egy emlékezetes napon Leo kilenc különböző tárgyat hozott haza – elég lett volna egy teljes öltözékre, ha nem zavarna a baba- és férfiruhák bizarr keveréke.

Mivel a legtöbb ruhadarabot nem tudták azonosítani, a gazdi kénytelen volt a Facebookhoz fordulni: posztolta a zsákmányról készült képeket és bocsánatkérés kíséretében megadta címét is.

A várt harag viszont elmaradt. Egyedül egy macskaszőrre allergiás szomszéd döntött úgy, hogy ezentúl a lakásban szárítja ruháit.

„A legtöbb szomszéd egyszerűen odavan érte. Néhányan még meg is sértődtek, hogy tőlük még semmit sem lopott el” – mondta gazdája.

North próbálta már bent tartani a macskát, sőt otthon is kirakott neki ruhákat lopásra, de semmi sem használt: „Csak azt akarja, amit nem szabadna.”

Facebookon azt tanácsolták neki, hogy fogadjon örökbe még egy cicát, hátha egy játszótárs lekötné a figyelmét. De gazdija nem meri megpróbálni, mert attól tart mi van ha megtanítja lopni.

Leo bűnözői pályafutása akkor kezdődött, amikor egy éve először engedték ki a szabadba. A család bízik benne, hogy mindez csak egy átmeneti kamaszlázadás: „Remélem, kinövi. Nem szeretném ezt még 15 évig csinálni, sok adminisztráció.”

Addig is Leonardo da Pinchy továbbra is szabadlábon van.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)