Superman csatlakozik az illegális bevándorlás ellenes harchoz és szövetségi ügynöknek áll

Dean Cain, az 1990-es évek ikonikus „Lois & Clark: Superman kalandjai” című sorozatának főszereplője, új szerepben tűnik fel: az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalánál (ICE) tervezi folytatni pályafutását.

A színész szerdán este a Fox News „Primetime with Jesse Watters” című műsorában jelentette be, hogy „a lehető leghamarabb” felesküszik ICE-ügynökként. Mint mondta, korábban már esküt tett helyettes seriffként és tartalékos rendőrként, most pedig úgy érzi, itt az ideje, hogy „magára vállalja a felelősséget”, és személyesen is segítsen a bevándorlási törvények érvényesítésében.

Cain, aki az elmúlt években többször is megszólalt politikai kérdésekben,

legutóbb akkor került a hírekbe, amikor élesen bírálta James Gunn „Superman”-filmjét, amely szerinte túlzottan „bevándorláspárti” üzeneteket közvetített.

Az új Superman-film egyébként kiemelkedő bevétellel nyitott a nyári moziszezonban.

A színész döntése egybeesik az ICE bejelentésével, miszerint megszüntetik a korhatárt az új jelentkezők számára, így immár a 40 év felettiek is csatlakozhatnak a szervezethez. Az ICE emellett akár 50 000 dolláros aláírási bónusszal is csábítja az új tagokat. A 59 éves Cain ezzel az új toborzási hullámmal élve kíván belépni a szervezet kötelékébe.

Kiemelt kép forrása: Getty Images