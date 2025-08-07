Nem sikerül megfékezni – 75 éve nem pusztított ekkora erdőtűz Franciaországban

Dél-Franciaországban az utóbbi két napban 16 ezer hektárnyi erdőt és falvakat perzseltek fel a lángok – közölték csütörtökön megyei vezetők.

A lángokat, amelyek az Aude megyei Corbiere-hegység Ribaute nevű falvában csaptak fel kedden, egyelőre nem sikerült megfékezni, pedig 2100 tűzoltó és tűzoltó repülőgépek is dolgoznak az oltáson.

Franciaországban közel nyolc évtizede ez a legsúlyosabb erdőtűz. Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse faluban egy 65 éves nőt – aki figyelmen kívül hagyta az evakuálásra vonatkozó utasítást – holtan találtak a házában. A katasztrófa 15 községet érint a Corbiere-hegységben, legkevesebb 36 ház romba dőlt, illetve megrongálódott, 35 gépkocsi kiégett, és mintegy kétezer lakosnak és nyaralónak el kellett menekülnie.

A spanyol határ és a Földközi-tenger között a tűz rendkívül gyorsan terjed az erős széllökések hatására a több hónapja tartó szárazságban.

Agnes Pannier-Runacher környezetvédelmi miniszter a France Info rádiónak elmondta, hogy 1949 óta ez a legsúlyosabb erdőtűz az országban.

A tűznek 13 sérültje van, köztük 11 tűzoltó. Két helyi lakost kórházba kellett szállítani, egyikük állapota válságos.

