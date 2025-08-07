Hatalmas medve ugrott be egy családi ház udvarára Csíkszentkirályon – VIDEÓ

Autósok kapták lencsevégre szerdán azt a megtermett barnamedvét, amely Csíkszentkirály egyik utcáján kószált, majd a közeledő járműtől megriadt és a kerítést is bedöntve beugrott egy családi ház udvarába.

A felvétel tanúsága szerint az úttesten kóborló medvét megzavarta a járműforgalom és hirtelen a kerítést bedöntve behatolt egy ház kertjébe.

Erdély bizonyos részein szinte napi szinten felbukkannak a medvék lakott településeken, forgalmas utakon kószálnak, magánportákra törnek be, háziállatokat ejtenek el és egyre gyakrabban támadnak emberre, megszaporodtak az elmúlt évtized során Székelyföldön a vadállat által okozott tragédiák.

Ezt a tendenciát a 2016-ban bevezetett vadászati tilalom is súlyosbította,

a medvepopuláció rohamosan nőtt, az emberek pedig egyre kiszolgáltatottabbak lettek.

Az erdélyi medveveszéllyel kapcsolatban Miklós Levente Hargita megyei vadgazdamérnök korábban a hirado.hu-nak kifejtette, hogy ez soktényezős probléma, megítélése szerint a természetvédelem nagyon eltávolodott a vadgazdálkodástól, pedig a kapcsolat megerősítésére kellene törekednünk.

A számos medvetámadást túlélő ember történetét ismerő székelyföldi szakember korábban lapunknak elmondta, hogy a vadállattal való incidens sok esetben lakott településen az érintett emberek udvarán vagy házuknál történt, a medvetámadás következtében többen életre szóló maradandó sérüléseket szenvedtek vagy elhaláloztak, de akadtak olyan szerencsések is, akik kisebb sérüléssel megúszták a portájukra betörő vadállattal való találkozást.

„Egy kétgyerekes édesanya a saját házuk lépcsőjén futott össze egy medvével, amelytől a pár éves kislányát csak a bejárati ajtójuk szúnyoghálója választotta el, a hathetes csecsemője pedig a nagyragadozótól pár méterre a nappaliban aludt.

Az édesanya emberfeletti erőről tett tanúbizonyságot, amikor szó szerint letaszította a medvét a lépcsőről,

majd beszaladt a házba, ölbe vette gyermekeit és az emeletre menekítette őket, ahonnan segítséget tudott kérni. A bátor nő, szerencsére pár karmolással megúszta a történteket. Egy idős bácsi pedig éjszaka a fészerből jövő neszre lett figyelmes, kiment az éjjeli lámpájával, és a fészerből kiugró medve megsebesítette” – sorolta a félelmetes eseteket.

A kiemelt kép illusztráció. (Kép forrása: Facebook, Schlett Olivér felvétele)