Bekérették az orosz külügyminisztériumba csütörtökön Olaszország moszkvai ideiglenes ügyvivőjét, kifogásolva „az olasz információs térben zajló oroszellenes kampányt”.

„A kontraproduktív politika, amely Oroszországot ellenségként ábrázolja, semmilyen módon nem felel meg az olaszok alapvető érdekeinek, és nem tükrözi a két nép közötti hosszú évtizedes barátság és kölcsönös rokonszenv hagyományait” – áll a tárca által kiadott közleményben.

A minisztériumban rámutattak, hogy az olasz sajtó „oroszellenes tevékenysége és a kormánykörök teljes támogatásával történő oroszgyűlölő kirohanások csak tovább súlyosbítják a két ország között kialakult válságot”.

Az orosz fél szerint éppen ebben a nehéz légkörben vált lehetővé, hogy a közelmúltban lemondták Valerij Gergijev karmester koncertjét Casertában.

A Salernói Filharmonikus Zenekar július 27-én koncertezett volna a szentpétervári Mariinszkij Színház szólistáinak részvételével és Gergijev vezényletével. A hangverseny kihirdetése után kampány indult a rendezvény meghiúsítására, amelyhez ukrán szervezetek és emigráns orosz ellenzékiek is csatlakoztak. Alessandro Giuliani olasz kulturális miniszter is támogatásáról biztosította a karmester fellépésének lemondását. Alekszandr Paramonov római orosz nagykövet azzal vádolta az olasz kormányt, hogy alárendeli kulturális politikáját az ukrán migránsok és az orosz ellenzéki politikai lobbi követeléseinek.

Kiemelt kép: Valerij Gergijev oszét származású orosz karmester – MTI/EPA/Robert Ghement