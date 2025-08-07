„Az ima erősebb az atombombánál” – Nyolc szerzetes csodával határos módon túlélte a hirosimai támadást

1945-ben, amikor Hirosimára ledobták az atombombát, a város szívében élő szerzetesközösség csodával határos módon túlélte a robbanást. Templomuk a robbanást követően is szinte sértetlenül állt, miközben körülöttük minden romba dőlt. Tudósok és orvosok évtizedeken át próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ők azonban egyszerű választ adtak a történtekre: a napi rózsafüzér és a Szűzanyába vetett hit volt az ő védelmük.

Nyolcvan éve, 1945. augusztus 6-án, reggel 08:15-kor felrobbant egy több százezres japán nagyváros, Hirosima felett az Enola Gay nevű B-29-es bombázóból kioldott, Little Boy nevű, nukleáris töltetű bomba. Mintegy 70–80 ezren azonnal meghaltak, majd újabb 70 ezer ember vesztette életét rövid időn belül, borzalmas kínok között. Ez a támadás, valamint az Egyesült Államok által három nappal később a Nagaszaki városa ellen végrehajtott második atomtámadás véget vetett a második világháborúnak, mivel a japán katonai vezetők felismerték, hogy nincs esélyük a győzelemre.

Az augusztus 6-ai pusztítás közepette, a robbanás epicentrumától nagyjából egy kilométerre, nyolc jezsuita misszionárius – akik egy plébánián tartózkodtak – túlélte a katasztrófát.

A megmenekült papok közül négy név szerint ismert: Hugo Lassalle atya, Wilhelm Kleinsorge atya, Hubert Schiffer atya és Hubert Cieslik atya felfoghatatlan módon csak könnyebb sérüléseket szenvedtek a betört ablakoktól, még csak halláskárosodást sem szenvedtek. Plébániatemplomuk ablakai ugyan megsemmisültek, maga az épület nem omlott össze – számolt be róla az angol EWTN.

Stephen Rinehart, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának elismert szakértője szerint a jezsuiták túlélése Hirosimában tudományosan szinte megmagyarázhatatlan. A robbanás középpontjától számított egy kilométeren belül olyan extrém hőmérséklet és nyomás uralkodott, hogy minden épületnek teljesen el kellett volna pusztulnia – még akkor is, ha nem közvetlenül a tűzgömbben álltak. Az ott mért forróság és a robbanáshullám ereje alapján a templom, amelyben a jezsuiták tartózkodtak, semmiképp sem maradhatott volna állva – mégis megmaradt, ahogyan a szerzetesek is életben maradtak, csupán kisebb sérülésekkel megúszták az incidenst.

A hatalmas pusztítás közepette ez az épület azon kevesek egyike volt, amely épségben megmaradt.

A szerzetesek nemcsak hogy túlélték a robbanást, de semmiféle káros sugárfertőzés sem érte őket. Az orvosok, akik a robbanás után kezelték őket, figyelmeztettek, hogy a sugárfertőzés súlyos sebeket, betegséget és akár halált is okozhat.

Az elkövetkező évek során azonban 200 orvosi vizsgálat sem mutatott ki náluk semmilyen káros következményt, ami teljesen megdöbbentette az orvosi szakértőket.

Egy drámai légi felvétel, amely röviddel a robbanás után készült, megörökítette Schiffer atya templomát, amely magányosan állt a rommá vált város közepén. A képen négy jezsuita pap látható az utcán, amint a porrá zúzott otthonok és üzletek felett a távolba tekintenek, és hálát adnak Istennek, amiért megóvta őket, hogy továbbra is az Ő munkáját szolgálhassák.

Schiffer atya – aki mindössze 30 éves volt amikor a bomba Hirosimára hullott – 31 évvel később, 1976-ban, a philadelphiai Eucharisztikus Kongresszuson mesélte el történetét. Akkoriban még mind a nyolc jezsuita szerzetes életben volt, akik a bombázás idején a közösséghez tartoztak. A hívek előtt elmondta, hogy azon a reggelen misézett, majd a rendház konyhájában reggelizett. Élénken emlékezett arra, hogy éppen felvágott egy grapefruitot amikor hirtelen vakító fény villant fel. Először azt hitte, talán a közeli kikötőben történt egy robbanás.

Így írta le az élményt: „Hirtelen egy hatalmas robbanás rázta meg a levegőt, mintha egyetlen mennydörgő csapás lett volna. Egy láthatatlan erő kiemelt a székből, átdobott a levegőn, megrázott, ütött-vágott, és úgy pörgetett, mint egy őszi falevelet a szélvihar.”

További részleteket egy másik pap mesélt el, aki a michigani Saginaw város Tri-City repülőterén találkozott Schiffer atyával. Schiffer atya akkor azért látogatott az államba, hogy előadást tartson a Kék Hadsereg (Blue Army) nevű szervezetnek, amely az első világháború idején történt fatimai jelenéseket népszerűsíti.

A pap így idézte fel a beszélgetést: A következő emléke az volt, hogy a földön feküdt. Körbenézett, és semmit nem látott: a vasútállomás és az összes környező épület romokban hevert. Egyedüli fizikai sérülése néhány üvegszilánk volt a nyaka hátsó részében. Ezen kívül nem érzett semmi más problémát. Több ezren haltak meg vagy csonkultak meg a robbanás következtében. Az amerikai megszállás után katonai orvosok és tudósok vizsgálták meg, és azt mondták neki, hogy a teste idővel elkezd majd leépülni a sugárzás miatt. Japánok ezrein jelentek meg hólyagok és sebek. Az orvosok megdöbbenésére azonban Schiffer atya testében semmilyen sugárzás okozta károsodást nem találtak.

Schiffer atya mindezt a Szűzanya iránti odaadásának és a mindennapos fatimai rózsafüzér-imájának tulajdonította. Úgy érezte, a Szűzanya védelmi pajzzsal vette körül, amely megóvta a sugárzástól és minden más káros hatástól.

Schiffer atyát és társait többször is vizsgálták tudósok, orvosok és más szakemberek, akik nem tudták megmagyarázni, hogyan maradhattak épen. Schiffer atya állítólag elmondta, hogy őt magát 200 alkalommal hallgatták ki. Arra a kérdésre, miért gondolják, hogy túlélték a robbanást, miközben oly sokan meghaltak, akár az azonnali robbanástól, akár a sugárzás későbbi hatásaitól, Schiffer atya így válaszolt, saját magát és társait képviselve:

„Azt hisszük, azért éltük túl, mert a fatimai üzenet szerint éltünk. Minden nap együtt imádkoztuk a rózsafüzért abban a templomban. Az ima erősebb az atombombánál”

– mondta.

Schiffer atya 1982. március 27-én hunyt el, 37 évvel a bombázás után.

Csoda történt Nagaszakiban is

Hasonló eset történt Nagaszakiban. A második világháború előtt Maximilian Kolbe atya a Szűzanya tiszteletére kolostort szeretett volna építeni egy dombon, Nagaszaki fölött. A hely kiválasztását sokan kritizálták, mert ott nem volt se víz, se áram, és alkalmatlannak tűnt az építkezésre. Kolbe atya azonban kitartóan imádkozott, és a Szűzanya sugallatára végül felépült a kolostor. 1945 augusztus 9-én, három nappal Hirosima után, atombomba hullott Nagaszakira, aminek a 80 százaléka elpusztult – de a dombon álló kolostor sértetlen maradt, ahogyan a benne élő testvérek is. Ők is, Schiffer atyáékhoz hasonlóan, minden nap együtt imádkozták a rózsafüzért.

