„A világ egy biztonságosabb hely lesz” – Szijjártó Péter reagált a Trump-Putyin találkozó hírére

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenki, különösképpen pedig Közép-Európa számára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára. „A Putyin-Witkoff találkozóról nyilvánosságra került hírek megkönnyebbülést hozhattak mindenkinek, különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában” – fogalmazott.

„Mi itt pontosan tudjuk, hogy ha van amerikai-orosz legfelső szintű párbeszéd, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Ezért is tettünk meg mindent az elmúlt három és fél évben – a legalpáribb külső és belső támadások dacára is – a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében, és ezért üdvözlünk minden olyan alkalmat, amikor az Egyesült Államok és Oroszország vezetői tárgyalnak egymással”

– húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.

„Az elmúlt három és fél év során mindenki számára bebizonyosodhatott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál lesz vége, mégpedig akkor, ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnak állapodni egymással” – szögezte le Szijjártó Péter.

„Ma délelőtt telefonon beszéltem a tegnapi tárgyalás több résztvevőjével is, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív híreket. Reméljük, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin minél előbb személyesen is találkoznak egymással, és ezzel visszatér a béke Közép-Európába!”

– közölte Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)