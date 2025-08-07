„A szemünk láttára tűnt el a falu” – pusztító áradás sújtja Indiát

A heves esők megszűntével a mentők eljutottak az elárasztott Dharali faluba is, amely a híres hindu zarándokhely, Gangotri felé vezető út mentén fekszik. Súlyos pusztításról számoltak be.
Az indiai sajtóban felvételek jelentek meg arról, ahogy a településen iszapos víztömeg ránt magával több emeletes épületet. A videókon látható, amint emberek menekülnek a vízáradat elől, majd eltűnnek a sárfolyamban és a romok között.
Az iszap helyenként 15 méter magasan áll, és egész épületeket lepett el.
A mentők helikopterrel szállítják biztonságos helyre a túlélőket – erősítette meg csütörtökön Puskar Szing Dámi, Uttarakhand állam főminisztere. „A pusztítás hatalmas” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha az időjárás engedi, péntekre mindenkit kimenekítenek.
A mentésben több mint kétszáz katona vesz részt. A katonák korábban gépekkel és kézi erővel próbálták megtisztítani az utakat a sártól és a szikláktól.
Az áradás miatt a térségben akadozik az áramellátás, és a vezetékes telefonhálózat sem működik.
A hatóságok szerint mintegy négyszáz ember rekedt az áradás sújtotta területen. Kilenc katonát és hét civilt eltűntként tartanak nyilván. A mentőhelikopterek ideiglenes leszállóhelyén, Matli faluban többen még mindig eltűnt hozzátartozóik után kutatnak.
Egy zarándok, aki a katasztrófa idején Gangotri felé tartott, így emlékezett vissza: „A szemünk láttára tűnt el a falu.”
Kiemelt kép: Légi felvétel az árvízzel elöntött lakóházakról Prajágrádzsban, Indiában 2025. augusztus 5-én (Fotó: MTI/AP/Radzses Kumar Szingh)