„A szemünk láttára tűnt el a falu” – pusztító áradás sújtja Indiát

Az indiai hadsereg mentőcsapatai helikopterek segítségével folytatták csütörtökön a himalájai Uttarakhand állam áradástól körbevett területén rekedt zarándokok kimentését. Az áradásban és földcsuszamlásokban legkevesebb négyen meghaltak, több ember holléte továbbra is ismeretlen.

A heves esők megszűntével a mentők eljutottak az elárasztott Dharali faluba is, amely a híres hindu zarándokhely, Gangotri felé vezető út mentén fekszik. Súlyos pusztításról számoltak be.

Az indiai sajtóban felvételek jelentek meg arról, ahogy a településen iszapos víztömeg ránt magával több emeletes épületet. A videókon látható, amint emberek menekülnek a vízáradat elől, majd eltűnnek a sárfolyamban és a romok között.

Az iszap helyenként 15 méter magasan áll, és egész épületeket lepett el.

A mentők helikopterrel szállítják biztonságos helyre a túlélőket – erősítette meg csütörtökön Puskar Szing Dámi, Uttarakhand állam főminisztere. „A pusztítás hatalmas” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha az időjárás engedi, péntekre mindenkit kimenekítenek.

Kapcsolódó tartalom Több életet követelt a heves esőzés okozta földcsuszamlás Kínában

A mentésben több mint kétszáz katona vesz részt. A katonák korábban gépekkel és kézi erővel próbálták megtisztítani az utakat a sártól és a szikláktól.

Az áradás miatt a térségben akadozik az áramellátás, és a vezetékes telefonhálózat sem működik.

A hatóságok szerint mintegy négyszáz ember rekedt az áradás sújtotta területen. Kilenc katonát és hét civilt eltűntként tartanak nyilván. A mentőhelikopterek ideiglenes leszállóhelyén, Matli faluban többen még mindig eltűnt hozzátartozóik után kutatnak.

Egy zarándok, aki a katasztrófa idején Gangotri felé tartott, így emlékezett vissza: „A szemünk láttára tűnt el a falu.”

Kiemelt kép: Légi felvétel az árvízzel elöntött lakóházakról Prajágrádzsban, Indiában 2025. augusztus 5-én (Fotó: MTI/AP/Radzses Kumar Szingh)