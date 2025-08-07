A hőhullám az állatokat sem kíméli, rénszarvasok pusztulnak el túlhevülésben Finnországban

Hetek óta tartó hőhullámtól szenvednek a rénszarvasok Finnországban.

„Nem képesek megfelelően szabályozni a testhőmérsékletüket és túlhevülnek. Néhány egyed el is pusztult” – ismertette Anne Ollila, a finn rénszarvastartók egyesületének elnöke.

Finnországban az utóbbi hetekben 22 egymást követő napon ment fel a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé. A Helsinki Meteorológiai Intézet szerint a feljegyzések 1961-es kezdete óta ez volt a leghosszabb helyi hőhullám.

A sarkvidéki Rovaniemiben, amelyet a Mikulás hivatalos otthonaként reklámoznak, kedden 26 Celsius-fokot mértek.

Ollila felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben a rénszarvasok kevésbé tudnak elmenekülni a ragadozók, így például a farkasok elől. Emellett az állatok nyáron egyre gyakrabban lakott területen keresnek menedéket a böglyök és a szúnyogok elől, ahelyett, hogy az árnyékos erdőkben maradnának. Nem ritka, hogy egy-egy rénszarvas így a lakóházak kertjébe is betéved – tette hozzá.

A sarkvidék a klímaváltozás miatt gyorsabban melegszik fel a világ más régióinál. Szakemberek arra számítanak, hogy a hőhullámok még gyakoribbak, hosszabbak és melegebbek lesznek a következő években.

Kiemelt kép: Rénszarvas a pécsi állatkertben 2018. június 14-én (Fotó: MTI/Sóki Tamás)