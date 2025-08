Hamis képekkel manipulálja a közvéleményt a Hamász, miközben a szándékosan éheztetett izraeli túszokról hallgatnak

Egy friss német Bild-vizsgálat szerint a gázai fotósok közül sokan – különösen Anas Zayed Fteiha – állítanak be olyan jeleneteket, amelyekről azt gondolják, hogy hitelesen tükrözik a humanitárius válságot, miközben valójában dramaturgiai céllal készülnek.

A Breitbart közölte, hogy a Bild által idézett Süddeutsche Zeitung cikk rámutat: bár a gázai éhezés valóságos, képi formában sokszor torzított vagy válogatott. Az egyik legnagyobb vitát kiváltó fotón emberek várnak sorban egy teherautónál — a valóságban döntően felnőtt férfiak kapnak élelmet, míg Fteiha ugyanazt a jelenetet olyan módon mutatja be, mintha főként nők és gyerekek szenvednének.

Completely fake. The media is a joke. pic.twitter.com/WtQQMAXki5 — Eyal Yakoby (@EYakoby) August 5, 2025

Fteiha z Instagramon is aktív, ahol megosztott egy képet, amelyen katonai egyenruhában pózol „Presse” felirattal egy festményen, amely művet egy ismert antiszemita képzőművész jegyez. Egy videójának címe nyíltan sértő: „F*ck Israel” („B*ssza meg Izrael”). Emellett kapcsolódik a Europe Palestine Network nevű palesztinpárti szervezethez is, amely nem csupán dokumentálja a palesztin helyzetet, hanem nemzetközi ellenállási mozgalmat is képvisel.

Éppen ezért kérdés, miért használják nyugati ügynökségek ezeket a képeket, miközben sok esetben egyoldalú válogatásról vagy direkt beállított jelenetekről van szó. Mivel külföldi újságírók gyakorlatilag nem férnek hozzá a Gázai övezethez, a legtöbb fotó palesztin szabadúszók munkája – közülük soknak van Hamász-kapcsolata. A történész Gerhard Paul úgy látja, „Gáza déli régióiban a Hamász 100 százalékban ellenőrzi a képek gyártását.” A cél egyértelmű: nyugaton együttérzést kelteni, és Izrael ellen hangolni a közvéleményt.

Kapcsolódó tartalom Netanjahu a Nemzetközi Vöröskereszttől kért segítséget a csontsoványra éheztetett izraeli túszok érdekében

Az izraeli külügyminisztérium kiemelte: „a Hamász hamis képeken keresztül – függetlenként dolgozó, Izrael elleni fotósokon és ügynökségeken keresztül – manipulálja a globális közvéleményt.”

Ugyanakkor Avi Mayer újságíró rámutatott: „amíg felháborító képeket láttunk »éhező« palesztin gyerekekről, akikről kiderült, hogy más betegségekben szenvednek, addig a New York Poston kívül csak négy újság tett hasonlóan a Hamász által szándékosan éheztetett izraeli túszokról készült fotókkal – és ezek mind izraeli lapok voltak.”

Kiemlet kép: Anas Zayed Fteiha dokumentálja a menekült palesztinok élelmiszerhez jutását Gázában, 2025. július 24-én (Fotó: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images)