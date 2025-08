Mindent Ukrajnának: kiszivárgott a Trump és von der Leyen közötti megállapodás titkos záradéka?

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrégiben létrejött megállapodás – amelyet Európa-szerte számos kritika ért – első ránézésre csupán kereskedelmi kérdéseket rendezett. Pár nappal később azonban napvilágot látott a hír, hogy a dokumentum egy titkos záradékot is tartalmazott. Most úgy tűnik, fény derülhet arra, miről is szólt valójában az elhallgatott rész: a Die Welt értesülései szerint a háttérben egészen másfajta alkuk köttettek.