Moszkva nem hátrál: Megérkezett az orosz válasz Donald Trump nukleáris üzenetére

Donald Trump két nukleáris tengeralattjárót irányított Oroszország közelébe, válaszul a Moszkvával folytatott egyre élesebb szópárbajra. Egy magas rangú orosz törvényhozó szerint azonban a lépés nem indokol választ, mivel Oroszország tengeralattjáró-flottája erősebb és már pozícióban van – írja a The Eurasian Times.

Donald Trump amerikai elnök augusztus elsején bejelentette, hogy két nukleáris tengeralattjárót küldött „a megfelelő régiókba”, válaszul Dmitrij Medvegyev orosz biztonsági tanácsi alelnök provokatív kijelentéseire. A volt amerikai elnök a Truth Social platformon közölte döntését, figyelmeztetve: „a szavaknak következményei lehetnek”, és reméli, hogy ezúttal nem így lesz. A tengeralattjárók pontos típusát – hogy nukleáris meghajtásúak vagy nukleáris fegyverekkel felszereltek-e – és helyüket nem részletezte, de a Newsmaxnak adott interjúban megerősítette: „közelebb vannak Oroszországhoz”.

Trump lépése válaszként érkezett egy sor online szócsatára Medvegyevvel, aki Telegramon tett utalást az úgynevezett „Dead Hand” rendszerre – egy hidegháborús, automatikus nukleáris válaszmechanizmusra.

Az amerikai elnök ezt követően „kudarcot vallott volt elnöknek” nevezte Medvegyevet, figyelmeztetve, hogy „nagyon veszélyes területre téved”.

Az orosz reakció sem váratott magára. Viktor Vodolackij, az orosz Állami Duma egyik magas rangú tagja kijelentette: „A világ óceánjain tartózkodó orosz nukleáris tengeralattjárók száma jelentősen meghaladja az amerikaiakét, és azok a térségek, ahová Trump elnök elrendelte az amerikai tengeralattjárók áthelyezését, már régóta az orosz ellenőrzés alatt állnak.” Hozzátette, hogy Moszkvának nem szükséges válaszolnia Trump kijelentésére.

Kapcsolódó tartalom Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij üdvözölte a Moszkvának szabott új amerikai határidőt

A feszültségek közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken bejelentette, hogy megkezdődött az új, hiperszonikus, nukleáris kapacitású Oresnyik rakéták tömeggyártása.

A rakétákat még az év vége előtt Belorussziában kívánják telepíteni. Putyin elmondta, hogy az orosz és belorusz szakemberek már kiválasztották a rakéták jövőbeli állomáshelyeit, és a munkálatok folyamatban vannak.

A katonai szembenállás mellett a humanitárius válság is fokozódik. Az ukrán főváros, Kijev gyásznapot tartott pénteken annak a 31 embernek az emlékére, akik egy csütörtöki orosz rakétatámadás során vesztették életüket – köztük öt gyermek. Az AFP elemzése szerint Oroszország júliusban rekordmennyiségű drónt vetett be Ukrajna ellen, miközben Moszkva katonai offenzívája továbbra is teljes erővel zajlik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét tárgyalásra szólította fel Putyint, hangsúlyozva: „Az Egyesült Államok már javasolta, Ukrajna támogatja, csak Oroszország készsége hiányzik.” Putyin azonban továbbra is elutasítja a tűzszünetet, és változatlanul kitart azon követelései mellett, hogy Ukrajna mondjon le területekről és NATO-csatlakozási terveiről.

Az Egyesült Államok és Oroszország a világ nukleáris fegyverarzenáljának túlnyomó részét birtokolja, és Washington folyamatosan járőröztet nukleáris fegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat, a szárazföldi és légi indítású rendszerek mellett, a nukleáris triád részeként.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/AP/Orosz elnöki sajtószolgálat pool/Mihail Mecel)