„Las Vegas halott, tesó!”: szellemváros lett a világ legnagyobb szerencsejáték-központjából

Las Vegas – amely egykor az amerikai turizmus koronaékszere volt – ma úgy tűnik, hogy a látogatottság visszaesésével küzd. A közösségi médiában megosztott képek azt mutatják, hogy a város egykor forgalmas útjai és csillogó kaszinói gyakorlatilag üresen állnak. Egyes közösségi média felhasználók „szellemvároshoz” hasonlították a Bűn Városát.

A Las Vegasban dolgozók borravalója akár 50 százalékkal is csökkenhetett a csökkenő turizmus miatt – írta a The Wall Street Journal. Az üzleti lap számos más amerikai orgánumhoz hasonlóan annak igyekezett utána járni: mi okozza a tréfásan a „Bűn Városának” is nevezett, példátlan méretű kaszinó-metropolisz látványos hanyatlását, s hogy miért kezdték el kerülni a látványosan kerülni a nevezetességeket és a játékbarlangokat a látogatók.

A sértődöttek

A lap rámutat: a Las Vegasban dolgozók jövedelme annak ellenére csökkenése annak ellenére kezdett lecsökkenni, hogy Nevadában nemrégiben elfogadták az borravalóból származó bevétel adómentességét.

„Ez egy nagyszerű dolog. De nem sokat ér, ha nincs kitől borravalót kapni” – nyilatkozta egy Las Vegas-i tetoválóművész. Charlie Mungo elmondta, hogy a kanadaiak korábban az ügyfélkörének 30 százalékát tették ki. Ők mostanra eltűntek: a kanadaiak ugyanis bojkottálják az amerikai termékeket és nyaralásokat Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi vámjai miatt.

Las Vegas is dead. Not a soul wandering around the Mirage casino. Not even one. (smirk) pic.twitter.com/JXZb90pGIE — Vegas Conservative (@denstarr4) July 28, 2025



Amellett, hogy Trump 25 százalékos vámot vetett ki bizonyos kanadai áruk behozatalára, retorikájával is sikerült ellenségeket szereznie. Az USA Today idézi a 46 éves, a kanadai Calgaryból (Alberta) származó Brian Faulknert, aki film- és televíziós iparban dolgozik. Faulkner elmondta, hogy feleségével általában évente négy-nyolc alkalommal látogatnak Las Vegasba. Csakhogy most úgy döntöttek: elhalasztja a visszatérést, amíg Trump hivatalban van, mivel az amerikai elnök kijelentette: Kanadát az 51. állammá teszi.

A várakozók

Mindeközben a Fox News úgy látja: sok látogató a magas árak miatt hagyja ki programjaiból az egykoron teltházas Bűn Városát. A látogatásokat is mérő Las Vegas-i hatóság, az LVCVA legfrissebb statisztikái szerint júniusban mindössze 3,1 millióan látogattak el a városba, ami 11,3 százalékos csökkenés a tavalyi évhez képest.

A szállodaipar is érzi a kevesebb látogatót, a kihasználtság 6,5 százalékkal csökkent; a helyi repülőtér a Harry Reid utasforgalma is 4,1 százalékos visszaesést mutat a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva.

Tétek egy Las Vegas-i belvárosi kaszinóban. Megemelik (Fotó: Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal/@csstevensphoto/Getty Images)

Még a Las Vegasba vezető autópálya-forgalom is csökkent júniusban, 4,3 százalékkal a Nevada és Kalifornia közötti határon a 15-ös államközi autópályán. Az LVCVA becslése szerint az összes főbb autópálya forgalma 0,9 százalékkal nőtt. Egy X-felhasználó, akinek a családtagjai Las Vegasban élnek, azt posztolta: „Azt mondják, a kaszinók üresek… Az embereket elbocsátják… Nincs turizmus”.

Egy másik posztoló szűkszavúbb volt: „Las Vegas halott, tesó!”

„Amikor a gazdaságban ennyi bizonytalanság van, az emberek lassabban hoznak döntéseket. Hajlamosak kivárni” – mondta Stephen Miller, a Las Vegas-i Nevadai Egyetem közgazdászprofesszora. Steve Hill, az LVCVA elnök-vezérigazgatója szerint Hill szerint ez a bizonytalanság Las Vegas látogatottsági adataiban is megmutatkozik. „Az ország nagy részének figyelnie kell a költségvetésére, és aggódik amiatt, hogy gazdaságilag hogy áll, vagy hogy mi lehet a munkahelye helyzete” – mondta.

Look at LasVegas today it’s literally like a ghost town thanks to Trump’s tariffs! 😡😡😡😡 pic.twitter.com/HhDR6Z2jMI — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 29, 2025

Az ágyi poloskák

Ez különösen igaz lehet, ha az utazók már nem tekintik Las Vegast értékálló úti célnak. Az üdülőhelyi díjak, a parkolási díjak és az ételek és italok magasabb árai gyakori panaszok az utazók körében az interneten, bár Stebve Hill szerint ezek a vélemények inkább anekdotikusak, s nem hisz abban, hogy ez lenen a látogatottság visszaesésének oka.

A Fox News által idézett források viszont fajsúlyosnak vélik az egyre kirívóbb túlszámlázásokat, az oda látogatók permanens „lehúzását”. Áprilisban három pert indítottak Las Vegas két üdülőhelye ellen 2024 nyarán történt incidensek miatt – számolt be korábban a Fox News Digital. Brian Virag ügyvéd arról számolt be, hogy ágyi poloskák tették kellemtelenné ügyfelei látogatását a Las Vegas-i szállodákban.

A lehúzottak

Míg Las Vegas korábban arról volt híres, hogy látogatóinak nagylelkű ajándékokat oszt, most éppen ennek az ellenkezője érvényesül: trükkök százaival próbálják „levenni” az ide látogatót, derül ki egy, a helyszínt jól ismerő és alaposan bemutató honlap oldaláról, amely részletesen ismereti, mire érdemes ügyelniük a látogatóknak.

Egy óriási bagel a Siegel’s Bagelmania üzlet előtt Las Vegasban, 2025. január 9-én. Mindent lenyelnek az ide látogatók? (Fotó: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images)

A felsorolhatatlan mennyiségű ügyeskedés között szerepel, hogy szinte minden szálló éjszakánként 26-55 dolláros „üdülőhelyi díjat” számít fel; a kaszinóhotelek újabban díjat számítanak fel a parkolásért (miközben az egyik helyi parkolóházban minden további nélkül kiraboltak és meggyilkoltak turistákat), sőt

nem átallnak „evőeszköz- és szalvétadíjat” is felszámolni

szobaszerviz esetén.

Megesik, hogy egy üveg víz a minibárból 26 dollárba kerül, s előfordult, hogy az egyik szálloda 3,95 dolláros „közüzemi felárat” adott a számláihoz. Mindemellett a blackjack vagy a rulett játékoknál is csökkentették a nyerés esélyét: bevezették például a „tripla nullás”, a játékosok számára jóval előnytelenebb rulettek használatát.

Irány Kalifornia!

Mallory Dumond, a Travelmation tanácsadója és felügyelője nemrégiben a Fox News Digitalnak nyilatkozva elismerte, a Las Vegasba látogatás költségei az elmúlt évben emelkedtek, ám rámutatott: a magas árak ellenére „megfelelő tervezéssel még mindig biztosíthatjuk az értéket, a kényelmet és az emlékezetes pillanatokat, ha Vegas meglátogatásán gondolkodunk”. Miközben Dumond megosztott néhány tippet azoknak, akik a világ szerencsejáték-fővárosába szeretnének ellátogatni, számos tippet felsorolt azok számára is, akik „nem akarják megemészteni a Las Vegas-i felfújt költségeket”.

Szerinte a New Jersey-i Atlantic City-beli szórakozóhelyek, szállások „egy megfizethetőbb kaszinó- és strandalternatívát kínálnak”, míg a kaliforniai Napa-völgy ideális a nyugodt, emelkedett nyaralási élményhez, „finom borokkal és Michelin-csillagos éttermekkel.”

Kiemelt kép: Napfelkelte a Charleston-hegyen és az alatta elterülő Las Vegas Stripet 2023. január 28-án. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service/Getty Images)