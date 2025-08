Rekordalacsony volt júliusban az illegális határátlépések száma az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok déli határán júliusban ismét rekordalacsony volt a feltartóztatott illegális bevándorlók száma – közölte a Fehér Ház pénteken a friss adatokra hivatkozva.

Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint kevesebb mint 4600 embert fogtak el a mintegy 3200 kilométer hosszúságú amerikai-mexikói határ mentén, ami a júniusban felállított korábbi rekordnál is mintegy negyedével alacsonyabb.

A közlemény arra is rámutat, hogy a júliusi havi adat alacsonyabb az előző, Joe Biden vezette adminisztráció idején regisztrált, átlagosan napi 5110 illegális határátlépésnél.

Tavaly júliusban 56 400 embert tartóztattak fel a mexikói határ mentén, 2022 hetedik hónapjában pedig a határőrizeti hatóság 181 ezer embert regisztrált, aki a zöldhatáron keresztül próbált belépni egy Egyesült Államokba – derül ki a kormányzati adatokból.

A Fehér Ház azt is közölte, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók kitoloncolása is fokozódik, amivel párhuzamosan az őrizetbe vételek száma is nő. Az elnöki hivatal által közölt adatok szerint a Trump-adminisztráció januári hivatalba lépése óta mintegy 150 ezer ember került kitoloncolási őrizetbe, és csak az elmúlt 8 hétben csaknem 50 ezer letartóztatást hajtottak végre a bevándorlási hatóság ügynökei.

Kiemelt kép: Amerikai-mexikói határ felé tartó menekült csoport (Fotó: MTI/EPA/EFE/Angel Hernandez)