Indult a gép, ezért otthagyták a szülei a 10 éves kisfiút a barcelonai reptéren

Balul sült el a gyermeküket a barcelonai repülőtéren magára hagyó házaspár terve: miután a repülőtér személyzete egyedül találta a kisfiút, riasztották a rendőrséget – számolt be a The Sun című lap.

A pár, akinek nemzetiségét a brit bulvárlap nem nevezi meg, szerdán a barcelonai El Prat nemzetközi repülőtérről a gyermekük nélkül indult el. A repülőtér légiforgalmi koordinátora, akt „Lilian”-ként emleget a bulvárlap, egy TikTok-videót készített az incidensről, amelyben a kisfiú szüleit ostorozta.

Lilian állítása szerint

A két gyermekkel utazó szülők ekkor úgy döntöttek, otthagyják a reptéren a fiút, és felhívták egy rokonukat, hogy jöjjön el érte.

A repülőtéri biztonsági személyzete, észlelve a magára hagyott kiskorút, azonnal értesítették a rendőrséget és sürgősen kapcsolatba léptek a felszállásra várakozó gép pilótájával is. A pilóta megerősítette: a rendőrség közölte vele, hogy egy kiskorú van a parkolóban. Ezután megkérdezte az utasokat, hogy hagyott-e valaki egy gyereket a terminálon, de senki sem válaszolt.

Parents allegedly ditch their 10-year-old at airport — jetting off to vacation without him: ‘Completely surreal’ https://t.co/6xQSZ3gL3y pic.twitter.com/Ax6bKiQq5K

— New York Post (@nypost) August 1, 2025