Majdnem a kétszeresére bővítheti Donald Trump a Fehér Házat

Hatalmas báltermet épít a washingtoni elnöki rezidencia mellé az amerikai elnök – írja a Mandiner. Trump már régóta tervezte egy hasonló létesítmény bővítésével a Fehér Házat, ugyanakkor a hasonló elképzelések legalább százötven évvel ezelőtt is ismertek voltak.

A tervek szerint a 200 millió dolláros beruházás már szeptemberben elkezdődhet, Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint

az építkezéssel egy 8600 négyzetméteres bálteremmel bővülhet a Fehér Ház.

A sajtótájékoztatón Trump szóvivője a látványterveket is bemutatta, amelyek egy hatalmas teret ábrázolnak arany- és kristálycsillárokkal, aranyozott korinthoszi oszlopokkal, aranyberakásos kazettás mennyezettel, arany állólámpákkal és kockás márványpadlóval. Ezenfelül íves ablakokból nyílik kilátás a Fehér Ház déli területére. Karoline Leavitt arról is beszélt még, hogy az állami bálterem a keleti szárnyban, vagyis a hagyományosan a mindenkori first lady, elnöki feleség által fenntartott irodái mellett kaphat helyet. Emiatt már elkezdték a helyszínen dolgozó személyzet áthelyezését is.

Az építkezést Trump és magánadományozók fogják finanszírozni, az építkezés szükségességével kapcsolatban a fehér házi szóvivő kifejtette, a báltermet azért kell megépíteni, hogy többé ne a Fehér Ház kertjében, a Déli Gyepen felállított ideiglenes sátrakban kelljen nagyobb rendezvényeket szervezni. Trumpnak egyébként ezzel egy régi álma is megvalósulhatna, bővítve ezzel az elnöki rezidencia szórakoztató kapacitását, ugyanakkor már Barack Obama idején is felmerült egy hasonló bálterem építése.

„Százötven éve vágynak az elnökök, a kormányzatok és a Fehér Ház munkatársai egy nagy rendezvénytérre a Fehér Ház komplexumában, amely lényegesen több vendég befogadására alkalmas, mint amennyi jelenleg lehetséges”

– mondta Karoline Leavitt.

A tervezett épület a Fehér Ház neoklasszicista stílusában épülhet meg és 650 fő befogadására lehet majd alkalmas. A látványtervek alapján Trump floridai birtokának XIV. Lajos stílusú fő rendezvénytermének elemeit ötvözhetik a Fehér Ház építészeti stílusával.

„Mindig is azt mondtam, hogy tenni fogok valamit a bálteremmel, mert kell oda egy”

– mondta Trump újságíróknak, aki szerint a bálterem „nagyszerű, öröksége” lesz elnökségének.

Kiemelt kép: Karoline Leavitt, fehér házi szóvivő sajtótájékoztató keretein belül mutatja be az új bálterem látványterveit, 2025. július 31-én (Fotó: Getty Images)