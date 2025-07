Súlyos gyártási hiba történt Amerikában: vodka került a dobozos energiaitalokba

Az amerikai élelmiszerhatóság riasztást adott ki, miután egy gyártási hiba miatt alkohol került egyes energiaitalos dobozokba.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) figyelmeztetést adott ki a Celsius nevű energiaital Astro Vibe Blue Razz kiadásával kapcsolatban, miután kiderült: egyes dobozokba tévedésből vodka került.

A szokatlan és súlyos hiba egy csomagolóanyag-beszállító tévedésére vezethető vissza, aki üres Celsius energiaitalos dobozokat szállított le a High Noon nevű alkoholos italgyártónak.

A vállalat ezeket – nem tudván a hibáról – vodkás szódával töltötte meg, majd forgalomba is hozta. A High Noon az esetet követően több termékét is visszahívta. A visszahívás a Beach Variety nevű italcsomag két gyártási tételét érinti, amelyeket július 21. és 23. között szállítottak ki Floridába, New Yorkba, Ohióba, Dél-Karolinába, Virginiába és Wisconsinba – írta a BBC.

A visszahívott High Noon csomagok a UPC 085000040065 kiskereskedelmi kódot, valamint a következő tételszámokat tartalmazzák: L CCC 17JL25 14:00 – L CCC 17JL25 23:59, L CCC 18JL25 00:00 – L CCC 18JL25 03:00. A Celsius dobozok pedig az UPC 8 89392 00134 1 kiskereskedelmi kódot, valamint a tételszámokat tartalmazzák: L CCB 02JL25 2:55-től L CCB 02JL25 3:11-ig.

A tételszámok lézerrel vannak rágravírozva az alumínium dobozok aljára.

Az FDA hangsúlyozta, hogy bár eddig nem jelentettek megbetegedéseket vagy mellékhatásokat, az érintett dobozokat nem szabad elfogyasztani,

ezért a fogyasztóknak azonnal meg kell semmisíteniük azokat. A hatóság azt is közölte, hogy a különböző tételszámú High Noon italcsomagok nem érintettek, így azok biztonsággal fogyaszthatók.

Az FDA minden érintettet arra kér, hogy ellenőrizzék a dobozaikat, és ha a fenti azonosítók bármelyike szerepel rajtuk, ne fogyasszák el a terméket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X)