Ilyen még nem történt: „30 és fél éves korában” megszületett a világ legidősebb csecsemője

Az előző hétvégén megszületett egy kisfiú, Thaddeus Daniel Pierce, aki megdöntötte a „legidősebb csecsemő” rekordját a maga 30 és fél évével, miután egy 1994-ben létrejött embrióból fejlődött ki.

„Nehéz szülés volt, de most már mindketten jól vagyunk. Olyan nyugodt. Csodaként éljük meg, hogy ilyen drága kincset kaptunk!” – mondta az édesanya, Lindsey Pierce, aki július 26-án hozta világra gyermekét. A szokatlan esetről az MIT Technology Review tudományos portálon számoltak be.

Lindsey férjével, Tim Pierce-szel egy olyan embriót „fogadott örökbe” egy nőtől, amelyet még 1994-ben hoztak létre. Az adományozó a most 62 éves Linda Archerd volt, aki hat éven át próbálkozott sikertelenül párjával, hogy megfoganjon. Akkori férjével emiatt döntöttek úgy, hogy kipróbálják a mesterséges megtermékenyítést, az in vitro fertilizációt (IVF), ami abban az időben még egy viszonylag új technológia volt.

Ennek eredményeképp négy embriót sikerült létrehozniuk 1994 májusában: ezek egyikéből Linda Archerd később, az embrió beültetése után egy egészséges kislánynak adott életet. A másik három embriót viszont lefagyasztották és tárolótartályban őrizték.

Archerd eredetileg azt tervezte, hogy ő maga fogja felhasználni ezeket az embriókat is. „Mindig is nagyon szerettem volna még egy gyereket. A három kis reményemnek neveztem őket” – mondta a 62 éves nő az MIT Technology Review-nak.

Ez végül azért nem történt meg, mert elváltak az útjaik a férjével. Ezt követően a nő megkapta az embriók felügyeleti jogát, és tovább tárolták őket – azt remélve, hogy egy napon talán egy másik partnerrel együtt felnevelhet ezáltal még egy gyermeket.

Három évtizeddel később folytatódott a történet

Ugyanakkor a tárolási díjak évről évre emelkedtek, mígnem évente körülbelül ezer dollárba került ez a nőnek, más partnert pedig nem talált a menopauza kezdetéig. Az embriókat nem akarta kidobni vagy kutatási célokra eladományozni, és azt sem, hogy névtelenül adja át őket egy másik, ismeretlen családnak.

Ekkor tudta meg, hogy létezik az embrió „örökbefogadás” lehetősége, amelyben mind a donoroknak, mind a fogadóknak beleszólása van abba, hogy kinek „adják” az embrióikat, vagy kitől „fogadják örökbe” azokat. Ezt olyan – általában kifejezetten vallási hátterű – ügynökségek felügyelik, amelyek szerint egy embrió erkölcsi szempontból egyenértékű egy már megszületett emberrel (mint az eredeti cikkben megjegyezték, Archerd keresztény vallású).

Az Egyesült Államokban több ügynökség is biztosít ilyen szolgáltatásokat, de nem mindegyik fogad el olyan embriókat, amelyeket nagyon hosszú ideig tároltak.

Ez részben azért van, mert ezeket az embriókat ismeretlen, régimódi módszerekkel fagyasztották le és tárolták, részben pedig azért, mert a régebben létrehozott embriók kevésbé valószínű, hogy túlélik a felolvasztást és az átültetést, és sikeresen fejlődnek babává.

A nő végül talált egy olyan ügynökséget, amely hajlandó volt elfogadni az embrióit, és 2022-ben kerültek be a „párosító adatbázisba”. Linda Archerd egy házasságban élő, fehér bőrű, keresztény párt preferált volna szülőknek, akik az Egyesült Államokban élnek. „Nem akartam, hogy elhagyják az országot. És számomra nagyon fontos volt, hogy keresztények legyenek, mert én is az vagyok” – mondta.

Így került kapcsolatba Tim és Lindsey Pierce-szel, akik hét évig próbálkoztak, hogy gyermekük szülessen, sikertelenül, és a nő már azon gondolkodott, hogy inkább örökbe fogadnának egy gyermeket. A beültetést az a termékenységi klinika vállalta el, amelynél már korábban is született egy olyan ikerpár, amelynek tagjai kicsivel több mint 30 évvel korábban létrehozott embriókból születtek 2022-ben.

A mostani folyamat a különösen hosszú tárolási idő miatt rendkívül nehéz volt, és a három felolvasztott embrió közül az egyik nem fejlődött tovább.

Azonban a másik kettőt 2024. november 14-én beültették Lindsey Pierce méhébe, és az egyik sikeresen magzattá fejlődött, így adhatott életet a nő a kicsinek az előző hétvégén.

Lindsey szerint családja és egyházi közössége úgy gondolja, hogy a történet olyan, mintha valami sci-fi-filmbe csöppentek volna. „Nem azzal a szándékkal vágtunk bele, hogy rekordot döntsünk. Csak szerettünk volna egy babát” – fogalmazott.

A helyzet pikantériája, hogy a most született, átvitt értelemben véve 30 és fél éves gyermeknek már nemcsak egy 30 éves testvére van, hanem egy 10 éves unokahúga is, miután Linda Archerd lányának is született már egy gyermeke. Most, hogy a baba megszületett, Archerd alig várja, hogy megismerhesse.

„Amikor Lindsey elküldte a képeket, az első dolog, ami feltűnt, hogy mennyire hasonlít a lányomra, amikor ő is csecsemő volt. Elővettem a babafotóalbumomat, egymás mellé tettem a képeket, és kétségtelen, hogy testvérek” – fogalmazott a 62 éves nő.

Kiemelt kép: A 30 és fél éves babáról készült fotó, amelyet az édesanya készített (Forrás: X.com)