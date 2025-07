„Békét akarunk a világban!” – elemi erővel szól a felhívás Rómából

Több mint félmillió fiatal részvételével zajlik a jubileumi ifjúsági találkozó Rómában a katolikus egyház által meghirdetett szentév keretében. A programsorozat kedd esti eseményén kétszázezren (köztük 1500 magyar) gyűltek össze a Szent Péter téren és környékén, hogy szentmisét ünnepeljenek és találkozzanak XIV. Leó pápával.

„Békét akarunk a világban!” – hangzott úgy kétszázezer fiatal kiáltása a minap Rómában. A jubileumi szentév keretében ezekben a napokban zajló ifjúsági zarándoklat (amelyre a világ 146 országából több mint félmillió fiatal érkezett, köztük mintegy 1500 magyar) nyitó alkalmán a tömeg XIV. Leó pápa felhívását ismételte meg, hangot adva azoknak is, akiknek szavát a földgolyó számos pontján fegyverek fülsiketítő zaja nyomja el.

Békét akarunk a világban. Békét a frontokon, a hátországokban, békét a diplomáciában, de békét a társadalmainkban, békét a családban, békét az anyaméhben is.

Számos hely, ahol ma fenyegetés éri közös békénket, hol ideológiai nyomásra, hol hatalmi, gazdasági érdekek erőfeszítései miatt. Olyan békét, amely az ember méltóságából és az élet szentségéből indul ki, s amely ezért felülír minden gonosz szándékot. Igazi békét; fegyvertelent, maradandót.

Békét akarunk a világban. XIV. Leó pápa pontifikátusának központi gondolata ez, már megválasztását követően, a Szent Péter-bazilika loggiájáról elmondott rövid beszédében is a feltámadt Krisztus békeköszöntésével fordult Róma népéhez és az emberiség nagy családjához. Azóta is fáradhatatlanul hangot ad a béke iránti vágynak, amely egyetemes értékünk, nemzeti, vallási, de bármilyen egyéb hovatartozásunktól függetlenül is. Annak a vágynak, amelynek kiindulópontként kell(ene) szolgálnia a nemzetközi és nemzeti kapcsolatokban egyaránt, közösségek és egyének között ugyanúgy.

A szentatya a fiatalokhoz intézett, rögtönzött beszédében most is Jézust idézte:

„Ti vagytok a föld sója, a világ világossága.” Majd így folytatta: „Ma a hangotok, a lelkesedésetek, a kiáltásaitok mind Jézus Krisztusért szólnak, és a világ végén is hallani fogják őket!”

Beleképzelem magam a Szent Péter tér atmoszférájába, ahogy Krisztus földi helytartója kimondja a remény üzenetét, majd kétszázezer fiatal, a jövő nagykövetei és letéteményesei, az emberiség reményei visszhangozzák azt. Még innen, a távolból is megrendítő, csodálatos érzés. De a pillanatnyi eufórián, az emelkedett hangulaton, a hely és az alkalom ihletettségén túl is elemi erővel bíró üzenet. Az Örök Városból hamarosan bő félmillió fiatal indul haza a világ (szó szerint) minden tájára, megerősödve a hitben, a reményben és a szeretetben, és hordozva a béke iránti szenvedélyes vágyat, átadva mindezeket saját környezetükben, és megerősítve sokakat abban, hogy igenis lehetséges a béke Ukrajnától a Közel-Keleten és Afrika válságrégióin át személyes emberi kapcsolatainkig.

A világ végén is meg fogják hallani őket. A hatalmasok, a világpolitika és a gazdasági elit is meg fogja hallani őket. Mert nem saját erejükből szólnak, és nem magukat hirdetik. Emlékezzünk csak vissza: az evangéliumot tizenkét egyszerű ember kezdte hirdetni…!

Mi is az a jubileumi szentév? A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve, aki az élet és a kegyelem hordozója az emberiség számára – állapítja meg a jubileumok történetét ismertető szentszéki dokumentum. Az első rendes szentévet VIII. Bonifác pápa hirdette meg 1300-ban, azóta minden 25. esztendőt jubileumi szentévvé nyilvánít az egyház, de a mindenkori pápa rendkívüli szentéveket is hirdethet. Utóbbira volt példa 2015-ben az irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. Szent II. János Pál pápa megfogalmazása szerint minden ilyen rendkívüli esztendő „a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kiengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve”. A jubileumi év a szolidaritás, a remény, az igazságosság és az Isten szolgálatára való elköteleződés éve, örömben és békében a testvérekkel. Az idei szentév a remény éve, mottóját pedig még Ferenc pápa választotta: „A remény zarándokai.” A 2026. január 6-án, vízkereszt napján záruló ünnepi időszakban számos nagy zarándoklatra kerül sor Rómában, ahová bő egy esztendő leforgása alatt több mint harmincmillió zarándokot várnak.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa integet a híveknek a heti általános audienciájáról távozóban a vatikáni Szent Péter téren 2025. július 30-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)