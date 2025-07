Alice Weidel: Az EU legújabb cselszövése, hogy Magyarországon kihívót építenek fel Orbán Viktor ellen

Az Európai Unió-Egyesült Államok vámmegállapodás nem az EU-nak, hanem Donald Trump amerikai elnöknek kedvez, aki „teljesen átverte” Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt és az uniót – jelentette ki Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke a Patrióta YouTube-csatornán szerdán megjelent interjúban.

A német politikus szerint a megállapodás azt bizonyítja, hogy az EU gyenge, abból mindenkinek ki kellene lépnie, mert már nem képviseli a nemzetállamokat, sem a népet.

„Mi most 15 százalékos vámot fizetünk, de a nulla százalékos vám lenne a helyes, szükségünk van egy szabad belső piacra, a vámok pedig károsítják az ipart, ez teljesen nyilvánvaló, és most még amerikai fegyvereket is kell vennünk” az európai adófizetők pénzéből egy olyan ukrajnai háborúhoz, amelyet egyikünk sem akar, ez abszurd” – hangoztatta Alice Weidel, megjegyezve: „ami ebben a megállapodásban történt, az nem tükrözi az európai emberek akaratát”, egyúttal gratulált Magyarországnak, amely „sokkal jobban csinálja”. Úgy vélte,

„Orbán Viktor pontosan megmutatja, hogyan lehet értelmes politikát folytatni az EU-val szemben a magyar emberek érdekében”.

Az AfD társelnöke Ursula von der Leyent korrupt politikusnak nevezte.

„Ezek az emberek csak a saját zsebükre dolgoznak, nem őszinték, hazudnak az embereknek és tönkreteszik a gazdaságunkat, kárt okoznak az európai országoknak, elsősorban Magyarországnak, amely egyedüli országként Orbán Viktor vezetésével elvégzi a határvédelem feladatát, és az EU ezért megbünteti egymilliárd euróval” – fogalmazott.

A politikus az autóiparról szólva azt mondta:

a német autóipart tönkreteszik, méghozzá Európából, minden rossz szabály az EU-tól érkezik,

az EU már 2018-ban flottakorlátozásról döntött, ez azt jelenti, hogy az új autóflottákra vonatkozó kibocsátási határértékeket olyan alacsonyan határozták meg, hogy a belsőégésű motorokat gyakorlatilag kizárták a piacról.

„Szabad polgárokra van szükség, mindenki szabadon dönthessen arról, hogy mit vásárol, és minden vállalat szabadon dönthessen arról, mit gyárt. Az unió egy bürokratikus intézményrendszer, tele olyan bürokratákkal, akikre senkinek nincs szüksége, akik mindenhol csak zavart keltenek, túl vannak fizetve, és olyan előírásokat gyártanak, amikből senki nem kér” – hangsúlyozta. Alice Weidel szólt arról is, hogy nemcsak a belsőégésű motorok betiltásáról van szó, hanem új energetikai szabályozásokról, házszigetelési eljárásokról, fűtési rendszerekről, amelyek „teljesen őrültségek”, és szerinte elsősorban ugyancsak Németországnak ártanak.

A politikus Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva azt mondta,

„az EU legújabb cselszövése, hogy Magyarországon egy kihívót építenek fel Orbán Viktor ellen”.

„Ez a személy egy mesterséges kreatúra, mesterségesen hozták létre, felfújták, majd Brüsszelből, a woke és zöld politikai táborból tolják előre, de nincs mögötte valódi tartalom, meg vagyok győződve róla, hogy semmi esélye nem lesz a választáson, de ez egy kísérlet arra, hogy beavatkozzanak egy független ország, Magyarország politikai folyamataiba” – jegyezte meg, egyúttal hangot adott azon véleményének, hogy sóOrbán Viktor megerősödve fog kikerülni ebből a választási küzdelemből.

Az AfD társelnöke kitért rá, nekik azzal kell megküzdeniük, hogy be akarják tiltani a pártjukat, miközben már a lakosság 25 százaléka rájuk szavazna. „Mindent megtesznek azért, hogy megbuktassanak minket, és minden eszközt be is vetnek ehhez: lehallgatnak, megfigyelnek minket, a médiát hergelik, az embereket uszítják ellenünk” – mondta.

Alice Weidel problémának nevezte, hogy

az EU-ból érkező szabályozások kifejezetten ártanak Németországnak, a német politika azonban nem védekezik,

„hagyják, hogy mindent keresztülverjenek”, ez az oka annak is, hogy egyáltalán létrejött az AfD.

„Itt a német nép ellen politizálnak, nekünk hazafiként a saját népünkért kell politizálnunk, a családokért, az adófizetőkért, azokért, akik a járulékot befizetik a szociális rendszerbe, és akik működtetik ezt az országot, ezt a szuverén államot” – mondta, hozzátéve: szabad polgárokat akarnak, akik szabadon dönthetnek, akiket nem nyom el semmilyen olyan állam vagy államszerű képződmény, amelynek vezetőit még csak nem is választották az emberek.

Alice Weidel közölte,

a németek ma rosszabb körülmények között élnek, mint korábban, és ennek egyik fő oka, hogy feladták a saját valutájukat,

holott a német márka, erős és stabil pénznem volt.

„Az euróval gyakorlatilag egy olyan rendszer jött létre, ami sokban hasonlít a régi olasz lírára, felfújt inflációs pénzzé válik. A német emberek ezt a saját bőrükön érzik, mivel csökken a vásárlóerejük, ráadásul nálunk a legmagasabbak az adók és járulékok egész Európában” – fűzte hozzá. Jelezte, az AfD szeretné, ha Németországban olyan emberek élnének, akik anyagilag is erősek, függetlenek, van idejük gondolkodni, lehetőségük családot alapítani, vagyont gyűjteni, gazdagodni.

Azt mondta:

Budapesten viszont egy erős középosztályt lát, biztonságos utcákat, gyönyörű várost és érezhetően nagyobb jólétet, mint Németországban,

és ezt szerinte meg kell őrizni, de csak úgy lehet, ha függetlenek maradnak az uniótól.

Az EU-t vissza kellene bontani az eredeti szintre, csak a közös belső piac szintjére, mert ez az egész brüsszeli felépítmény mindannyiunkat elszegényít – fogalmazott.

Alice Weidel az orosz–ukrán háborúról azt mondta, az AfD ellenzi a fegyverszállításokat, és a német katonák küldését Ukrajnába, továbbá anyagi támogatást sem adna az országnak, mert „ez a háború szembemegy saját biztonsági érdekeinkkel”, és „rendkívül veszélyes Európára nézve”, az az érdekünk, hogy azonnal véget érjen.

Kiemelt kép: Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke a német szövetségi parlament alsóházának, a Bundestagnak az ülésén Berlinben 2025. július 9-én (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)