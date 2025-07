Orbán Viktor: Donald Tusk utál engem

Orbán Viktor interjút adott a lengyel wPolsce24 televíziónak, ahol több témáról is beszélt. Élesen bírálta Donald Tusk kormányát, üdvözölte Karol Nawrocki győzelmét, és kiállt a közép-európai együttműködés mellett. A magyar miniszterelnök szerint Brüsszel igazságtalanul bánik Magyarországgal, a békéhez pedig Donald Trump és Vlagyimir Putyin közvetlen tárgyalására lenne szükség.

„Azt mondanám, hogy a magyarok egyik legfontosabb tulajdonsága a hűség. Most a barátainkhoz is hűségesek vagyunk, akik sok csatában harcoltak velünk, különösen Brüsszelben. Lengyelország nagyobb, mint Magyarország; politikai ereje Jarosław Kaczyński pártelnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök kormánya idején egy ponton segített enyhíteni a brüsszeli nyomást Magyarországra. Erre nagyon jól emlékszem” – mondta Orbán Viktor a wPolsce24 lengyel televíziónak, amelyről a WP News számolt be.

„Másodszor, az igazságosság számít” – folytatta.

„Ami Lengyelországban történik, az teljesen elfogadhatatlan, ellentétes a törvénnyel, az erkölccsel és a demokráciával. Szégyenletes, hogy az Európai Unió hatóságai, akik azt a közösséget irányítják, amelyhez mindannyian tartozunk, nemcsak hogy hallgatnak, de még támogatják is a lengyel miniszterelnök politikáját. Az európai értékek szempontjából ez teljesen elfogadhatatlan”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki Nawrocki győzelmét egy hatalmas üveg pezsgő bontásával fogadta.

„Ez történelmi győzelem a mi szempontunkból. Ez a választás lehetőséget nyit a közép-európai együttműködés megújítására”

– mondta Orbán Viktor, aki Karol Nawrocki megválasztása kapcsán arra is kitért, hogy szerinte ez első alkalom, hogy az igazi demokrácia visszavághatott, és ez meg is történt.

Tusk elárulta hazafias álláspontját

Orbán Viktor szót ejtett Donald Tusk-féle kormány kudarcáról is, amely szerinte két tényezőnek tudható be: a demokrácia elleni küzdelemnek és a brüsszeli politikák támogatásának. A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Lengyelország fantasztikus gazdasági eredményeket ért el a Jog és Igazságosság pártja alatt. „Morawiecki miniszterelnök az egyik legjobb lengyel miniszterelnök volt, akit valaha ismertem. Sajnos Donald Tusk nem használja ki ezeket a lehetőségeket” – mondta.

„Azt hiszem, Tusk utál engem. Amikor bűnt követsz el, azokat gyűlölöd, akik nem akarják azt veled elkövetni. Tusk a nacionalista és hazafias álláspontról egy Brüsszel-párti, német-párti, federalista álláspontra váltott. Tusk elárulta hazafias álláspontját, én azonban soha nem árultam el. Még mindig itt állok, ezért gyűlöl engem, mert tudja, hogy ismerem és emlékszem a hibáira, a bűneire. Megpróbálok a lehető legudvariasabb lenni, de én így látom”

– mondta Orbán Viktor.

Megvan a terv az európai költségvetési javaslat ellen

A beszélgetés során felvetődött az Európai Unió hétéves költségvetésének témája is, amellyel kapcsolatban kiemelte, hogy azt egyhangúlag kell elfogadni. „Jövő áprilisban választások lesznek. Kaczyński elnök és Morawiecki miniszterelnök visszatérnek a hatalomba” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Andrej Babiš októberben győzni fog Csehországban, és Robert Fico szlovák miniszterelnök is elég erős ahhoz, hogy maradjon. Akkor mi négyen, mint a visegrádi csoport, képesek leszünk megállítani az ebben a projektben rejlő őrült ötleteket”

– mondta Orbán Viktor, utalva az Európai Bizottság 2028–34-es időszakra szóló előzetes költségvetési tervezetére.

Azt is bejelentette, hogy Magyarország nem fog támogatni semmilyen új költségvetést, amíg az uniós forrásokat visszatartják. „A mi pénzünkről van szó. Ha ezt teszik, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat a jövőbeli költségvetésről” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Zelenszkij több hibát is elkövetett

Orbán Viktort az ukrajnai háború befejezésének lehetőségéről is kérdezték. A miniszterelnök szerint, ha tűzszünetet vagy akár béketárgyalásokat akarunk, a két főszereplőnek személyesen kell tárgyalnia. „Ez nem Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti háború. Donald Trump pedig a Nyugat vezetője. Amíg a két vezető között nem lesz közvetlen találkozó, addig nincs esély a tűzszünetre. Voltak kísérletek ilyen tárgyalásokra, de kudarcot vallottak. Folytassuk, próbálkozzunk tovább” – jelentette ki.

Több kérdés is elhangzott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban is, akiről a lengyel miniszterelnököt példaként használva Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Minden nemzetközi kapcsolat alapelve a tisztelet. Még amikor bizonyos megjegyzéseket teszek a lengyel miniszterelnökkel kapcsolatban, azt mindig tiszteletteljes hangnemben teszem, mert ő Lengyelország megválasztott miniszterelnöke. Ugyanez vonatkozik Zelenszkij elnökre is. Ő Ukrajna ukrán nép által megválasztott elnöke. Mindig igyekszem megfelelően viselkedni, ami elengedhetetlen, ha jó kapcsolatokat akarunk” – mondta a kormányfő.

„Ezért tisztelem Zelenszkij elnököt, de úgy vélem, hibákat követett el. Az egyik ilyen hiba az volt, hogy egy évvel ezelőtt elutasította a békekötésre irányuló javaslatomat, mert minél tovább tart, annál magasabb az ára. Akkor meggyőzött arról, hogy az idő ebben a háborúban az országa oldalán állt. Elutasította az értelmezésemet, miszerint az idő az orosz oldalon állt. De ma itt vagyunk. Zelenszkij elnök helyzete nem könnyű. Nagyon nehéz egyesíteni egy nemzetet, amely egy reménytelen háborúban áll”

– tette hozzá Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Donald Tusk lengyel kormányfőt az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozásán a Puskás Arénában 2024. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)