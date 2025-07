Trump jegyzete árulkodik: az USA diktált, Brüsszel engedett

Egy kézzel írt jegyzetlap Donald Trump elnök kezében új megvilágításba helyezte az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámtárgyalásokat. Az információk alapján úgy tűnik, hogy az uniós főtárgyaló, Ursula von der Leyen több ponton is kénytelen volt engedni az amerikai fél követeléseinek.

A skóciai találkozón az Európai Bizottság elnöke és az amerikai elnök hónapok óta húzódó kereskedelmi vitát próbált rendezni. A hivatalos kommunikáció kevés konkrétumot árult el az egyeztetésekről – azonban egy sajtótájékoztató során a Trump kezében feltűnő jegyzetlap ennél jóval többet elárult.

A dokumentum EU Offer, azaz az EU ajánlata címet viselte.

A leírtak szerint az EU készen állt arra, hogy eltörölje az amerikai termékekre vonatkozó vámtételeket – néhány mezőgazdasági termék kivételével. Az ajánlat emellett kölcsönös 10 százalékos vámtarifákról szólt, de valaki (feltehetően Trump) vastag filctollal 15 százalékot írt mellé. Végül ez az érték került be a megállapodásba, így az EU nem tudta érvényesíteni eredeti javaslatát – számol be róla a Welt.

A jegyzet arról is árulkodik, hogy Trump több fontos ponton is felülírta az európai ajánlatokat. Az Európai Bizottság például azt javasolta, hogy az EU Trump hivatali ideje alatt 600 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai energiát – vélhetően cseppfolyósított földgázt. A kézzel írt kiegészítés viszont 750 milliárdról szól. Hasonló emelést látni az európai beruházásokra vonatkozóan is:

az EU 500 milliárdot ajánlott, Trump viszont 600-at írt a papírra. Úgy tűnik, ebben is érvényesítette akaratát.

Egyetlen ponton sikerült jelentősebb uniós eredményt elérni: a jelenlegi 27,5 százalékos vámtétel helyett Trump beleegyezett, hogy a jövőben csak 15 százalékos vám terhelje az európai autókat. Ez némi előrelépés Brüsszel számára – azonban a kompromisszum ára magas lehet, hiszen a feljegyzés alapján az EU vállalta, hogy az amerikai árukra eltörli a vámokat, kivételt csak a gyógyszeripari termékek és a félvezetők (chipek) képeznek, ahol a jegyzet szerint 10 százalékos vám maradhat érvényben.

Az egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb sor a jegyzet végén szerepelt: „Az EU elfogadja az amerikai autóipari szabványokat.” Ez azonban komoly hatással lehet az európai autógyártás jövőjére, ugyanis jelenleg külön engedélyezési rendszerek működnek Európában és az Egyesült Államokban. Az amerikai gyártók, például a Tesla számos modelljét nem lehet uniós piacra dobni, mivel nem felelnek meg az európai normáknak – ilyen például a Cybertruck is.

Ha a megállapodás valóban tartalmazza az amerikai szabványok elfogadását, az akár önvezető járművek európai megjelenését is elősegítheti.

A jegyzet legalján pedig egy kézzel írt megjegyzés olvasható: „Opening up country” – azaz az ország megnyitása. Hogy ez pontosan mit takar, nem világos, de feltehetően arra utal, hogy az Egyesült Államok nagyobb piacnyitást vár el Európától.