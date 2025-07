„Csendes, jól nevelt, nagyon engedelmes fiú” volt. Egy nap viszont egy gépkarabéllyal elindult New Yorkba

Amerikai futballcsapatának egykori csapattársa szerint a New Yorkban lezajlott lövöldözéssel összefüggésbe hozott Shade D. Tamuda nemrégiben egy Las Vegas-i kaszinóban dolgozott. Egykori edzője szerint tehetséges és szorgalmas játékos volt, „csendes, jól nevelt, nagyon engedelmes fiú”. Egy nap viszont magához vett egy gépkarabélyt és elindult New Yorkba. Az öt áldozatot lelővő ámokfutóról a CNN műsorvezetője máris kijelentette, „valószínűleg fehér”. Az elkövetőről közzétett felvételek élesen ellentmondanak a műsorvezető megállapításának.

„A férfi News York belvárosában egy BMW-ből szállt ki, kezében egy M–4-es gépkarabéllyal. Az NBC és a New York Post által közzétett fényképen egy sötét bőrű, bajuszos férfi látható, aki egyedül, kényelmesen végigsétál az utcán, jobb kezében egy hosszú puskával. Napszemüveget és sötét kabátot viselt”– foglalta össze a Le Figaro.

Miután belépett a 345 Park Avenue épületébe, ahol a professzionális amerikaifutball-bajnokságot szervező Nemzeti Futball Liga (NFL) székhelye is található, azonnal tüzelni kezdett fegyverével. A lifttel felment a 33. emeleten található Rudin Management ingatlankezelő cég irodájába, ahol fegyverével meggyilkolt további egy személyt.

Az összesen öt áldozatot lelövő gyanúsítottat Shane Devon Tamuraként azonosították a hatóságok.

A kiérkező rendőrök holtan találták Tamurát, valószínűleg önkezűleg, fegyverrel vetett életének – közölték a hatóságok. Ki volt az elkövető, a számos forrás szerint mentális betegségben szenvedő, ismerősei által viszont tréfás, jó kedélyű fickóként leírt ámokfutó?

Az elkövető

Caleb Clarke, a férfi egykori osztálytársa és középiskolai csapattársa azt mondta, hogy Tamura „a világ legnagyobb idiótája volt, tele energiával, az osztály bohóca”. A két játékos együtt játszott Kaliforniában, amíg Tamura 2015-ben, közvetlenül az utolsó évük előtt át nem igazolt egy Santa Clarita-i középiskolából a Grenada Hills-i középiskolába. Clarke elmondta, hogy az elmúlt években csak a közösségi médián keresztül tartották a kapcsolatot Tamurával, ahol Tamura megosztotta, hogy egy Las Vegas-i kaszinóban dolgozik.

Clarke nem emlékezett rá, hogy Tamura valaha is bajkeverő lett volna az iskolában.

„Soha nem gondoltad volna, hogy az erőszakhoz valami köze lesz”

– mondta Clarke. „Tudod, tudott viccelődni az emberekkel, de ez tipikus. Shane egy viccmester volt. Minden, amit mondott, vicc volt. Rengeteg energiája volt.”

Hozzátette, hogy úgy tűnik, Tamura atlétaként is kiemelkedő volt, nagyságra hivatott. Clarke szerint nem voltak olyan ambíciója, hogy „egyszer majd lesznek NFL-meccsei. Inkább arról volt szó, hogy mindenki csak azt mondta neki, milyen nagyszerű… milyen különleges”.

Egykori edzője szerint tehetséges és szorgalmas játékos volt. „Csendes, jól nevelt, nagyon engedelmes fiú volt” – tette hozzá az NBC Newsnak.

A fegyverek

A 27 éves férfi nemrég Las Vegasban élt, ahol megkapta a rendőrségtől a rejtett fegyverviselési engedélyt. Korábban a nevadai magánnyomozói engedélyezési testület kiadta neki a munkakártyát, amely az ABC News által áttekintett nyilvántartások szerint már lejárt. Utolsó ismert címe egy zárt lakóparkban volt, Las Vegasban.

A bombaszakértők átvizsgálták a lövöldöző BMW-jét robbanóanyagok után kutatva. A járműben a rendőrök egy puskatokot találtak töltényekkel, egy

töltött revolvert, lőszert, tárakat, egy hátizsákot és a nevére felírt gyógyszereket

– írja a Washington Post.

Az áldozatok

A hatóságok közlése szerint a lövöldözésben többek között életét veszítette

egy 36 éves rendőrnő, aki harmadik gyermekét várta.

A New York-i rendőrségi tisztről Eric Adams polgármester elmondta: Bangladesből emigrált az Egyesült Államokba, három és fél éve szolgált a New York-i rendőrségnél. A bronxi 47. körzethez volt beosztva.

Három civil is meghalt. Nevüket nem hozták nyilvánosságra. Az ötödik személy, az NFL egyik alkalmazottja túlélte a lövöldözést.

„Valószínűleg fehér”

A CNN műsorvezetője, Erin Burnett kijelentette: „a New York-i lövöldöző, Shane Tamura valószínűleg fehér” – írta meg a New York Post. Burnett-tet a lap szerint azért bírálják, mert azt állította, hogy a Midtown felhőkarcolójában lövöldözni kezdő fegyveres – aki megölt egy New York-i rendőrt és három másik embert –

„valószínűleg fehér” volt. Az elkövetőről készült felvételek mindegyikén egy fiatal, sötét bőrű,

latin-amerikai jegyeket is hordozó férfi látható.

A műsorvezető azután jutott erre a megállapításra, hogy megnézte a Shane Tamura halálos ámokfutása után azonnal közzétett első biztonsági felvételeket. A lap szerint Burnett e kijelentése miatt támadások, kritikák kereszttüzébe került.

Mentális betegség?

A CNN szerint, amely egy a nyomozáshoz közel álló forrást idéz, a gyanúsítottnál háromoldalas levelet találtak a hátsó zsebében, amelyben öngyilkosságát jelentette be. Ebben Shane D. Tamuda azt állítja, hogy krónikus traumás encephalopathiában (CTE) szenved, egy agyi betegségben, amely gyakori az amerikaifutball-játékosok körében.

A levélben azt is kéri, hogy agyát vizsgálják meg.

Jessica Tisch, New York rendőrfőnöke szerint Tamura dokumentált mentális egészségügyi előzményekkel rendelkezett. A New York Post hozzáteszi: Tamura mentális egészségi állapotának pontos részletei nem tisztázottak.

Az elkövetés helyszíne

A New York belvárosában, a 345 Park Avenue épületében található az NFL központja és egy Bank of America-fiók, valamint a KPMG irodái is. Ugyanez az épület a Blackstone befektetési cég központja. Egyelőre nem tisztázott, van-e összefüggés a sportolóként is ismert elkövető indítékai és aközött, hogy az elkövetés helyszínén található a labdarúgóliga központja.

Kiemelt kép: A lövöldözés helyszíne, a 345 Park Avenue New York Cityben (Fotó: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)