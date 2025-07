Nem aprózta el nyaralását Mark Zuckerberg: jachtflottával érkezett Szicíliába

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója egy impozáns hajóflottával élvezi szabadidejét Szicíliában.

A nyaralásra magával vitte a Launchpad nevű, 118 méter hosszú megajachtját, amelynek értéke legalább 300 millió dollár. Ezt az óriási hajót egy kisebb kísérőflotta is kíséri, amelyet a cataniai tengerpartnál észleltek. A flottában szerepel a Wingman nevű, 67 méteres, helikopterrel felszerelt kísérőhajó, amelynek értéke körülbelül 30 millió dollár. Emellett a közelben egy vontató- és több más hajó, köztük két erős motorcsónak is látható volt – számolt be róla a La Sicilia.

Az összes hajó a Marshall-szigetek zászlaja alatt közlekedik, amely egy Óceániai szigetország a Csendes-óceán közepén, a Hawaii és a Fülöp-szigetek között. Kivételt képez a vontatóhajó, amelynek árbocán a szicíliai régió zászlaja lobogott.

Nem világos, hogy Mark Zuckerberg a hajókon tartózkodott-e, vagy még vártak rá, hogy csatlakozzon, hiszen az elmúlt napokban a Launchpadet és kísérőit az Eoli-szigetek és Szürakuszai térségében is megfigyelték. A rendkívül költséges hajóflotta megjelenése talán összefügg azzal, hogy erős hullámzás várható a Tirréni-tengerben, különösen az Eoli-szigetek környékén.

A Launchpad fedélzetén számos luxuselem található, többek között kosárlabdapálya, 13 extra luxuslakosztály, medence, szépségszalon és mozi. A hajó 26 vendég befogadására alkalmas, akiket 48 fős személyzet szolgál ki.

Amennyiben ez nem lenne elegendő, a Wingman fedélzetén további 20 fő dolgozik a szolgálatban. Így Mark Zuckerberg nyugodt körülmények között töltheti idejét Szicíliában.

