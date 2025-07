Csaknem 20 ezer lej büntetést szabott ki a csendőrség a tiltás ellenére megrendezett nagyváradi Pride-on

Összesen 19 800 lej értékű bírságot szabott ki a csendőrség Nagyváradon szombaton az önkormányzat tiltása ellenére megtartott Pride-felvonuláson.

Az LMBTQ-aktivistákból álló Ark Egyesület több ízben is engedélyt kért az önkormányzattól, hogy megtarthassa a Pride-felvonulást, azonban a városháza elutasító választ adott, arra hivatkozva, hogy a tervezett útvonal helyszíneire – a Fő utcán, a Bémer (Ferdinánd) és a Szent László (Egyesülés) téren – korábban már más rendezvényeket jelentettek be, illetve felújítási munkálatok zajlanak – számolt be a Krónikaonline.ro.

Nem mehettek el azonban a felvonulók a városházáig: a csendőrök a Kossuth (Függetlenség) utcai mélygarázs fölött kialakított térre terelték be őket, ott tartottak beszédeket. A csendőrség közben több résztvevőt is megbírságolt, de bírságot róttak ki egy fiatalemberre is, aki a menet résztvevőit szidalmazta. A helyi önkormányzat elutasítását több mint 40 civil szervezet és több európai parlamenti képviselő is bírálta, akik

intézményesített homofóbiával és kettős mércével vádolták a városvezetést.

Az előző években ugyanis a Pride iránti kérelmeket hasonló módon utasították el, míg más rendezvényeket, köztük vásárokat és fesztiválokat gond nélkül jóváhagytak. A felvonuláson részt vettek egyes nagykövetségek, civil szervezetek és emberi jogi intézmények képviselői is.

