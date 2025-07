Amerika kizárta a transzneműeket a női sportversenyekből

Az Egyesült Államokban döntést hoztak, Donald Trump amerikai elnök tényleg megvalósítja a férfi sportolók kizárást a női sportversenyből. A szabály alkalmazására rövid időt kaptak az USA nemzeti sportszövetségei, és hamarosan globálisan is elterjedhet a minta, így könnyen előfordulhat, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiát már egyetlen sportolót sem találunk biológialiag neméhez nem illő kategóriában.

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) a múlt héten átírta a kvalifikálási szabályokat.

A női kategóriában ezentúl csak a születésüknél fogva női nemű sportolók versenyezhetnek.

Ezzel összhangba került a szabályozás Donald Trump 14201-es számú februári végrehajtási rendeletével, amely a „Férfiak kívül tartása a női sportból” nevet viseli.

AZ USOPC levelet küldött miden a hatásköre alá tartozó szövetségnek, amelyben határozottan kinyilvánították, hogy a szervezetként kötelességünk megfelelni a szövetségi elvárásoknak,

A döntés felülírta az eddigi gyakorlatot és elveszi a mérlegelés lehetőségét a sportági nemzeti szövetségektől. Az elsők között lépett az Egyesült Államok vívószövetsége, az USA Fencing, amely augusztus 1-jétől máris bevezeti, hogy a női versenyszámokban csak nőként született sportolók indulhassanak.

Mindenki más – ideértve a transznemű nőket, transz férfiakat, nembináris és interszex sportolókat – a férfi, illetve a nyílt kategóriában indulhatnak.

A The New York Times szerint az USOPC eddig tudatosan kerülte az egységes tiltást, és a megengedő megközelítést támogatta. A Fehér Ház rendelete, valamint a Kongresszus felügyeleti jogosítványai – amelyek szélsőséges esetben az USOPC igazgatótanácsának feloszlatásáig is kiterjedhetnek – gyakorlatilag kikényszerítették a fordulatot.

A nemzetközi térfélen továbbra is bizonytalan a helyzet, sok nyugati ország még tétovázik. Amerika szigorú iránymutatásával a 2028-as Los Angeles-i játékok közeledtével felerősödhet a világméretű egységesítés igénye. A lépés heves támogatást kapott a női sport védelmét zászlóra tűző konzervatív körökből. A The European Conservative a döntéssel kapcsolatban úgy nyilvánult meg, hogy az „egy nagy lépés afelé, hogy visszakapjuk az egynemű kategóriák tisztaságát”.

A 2024-es párizsi olimpiát övező vitákból talán Imane Helif bokszoló ügyét kísérte a legnagyobb figyelem – amely után sokat erősödött az álláspont, hogy a biológiai férfiak részvétele sérti a nők biztonságát és a versenyek tisztaságát.

A mostani amerikai tiltás egy erős politikai üzenet is. Az USOPC kijelölte az alapvonalat,a sportági szövetségeknek pedig néhány hónapjuk van, hogy minden szabályukat hozzá igazítsák – akár nyílt kategóriák bevezetésével, akár a férfi mezőny bővítésével. Hogy a modell globálisan is elterjed‑e, az a nemzetközi sportszövetségek következő lépésein múlik.

Kiemelt kép: Az algériai Imane Helif (pirosban) küzd a 2024-es párizsi nyári olimpián (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)