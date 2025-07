Léptek a britek: több ezer felnőtt tartalmú oldalon indítanak életkor-ellenőrzést

Péntektől kezdődően közel hatezer felnőtt tartalmat kínáló weboldal köteles életkor-ellenőrzést végezni az Egyesült Királyságban. Az új szabályozás célja, hogy megakadályozza a 18 éven aluliak hozzáférését a kiskorúak számára nem megfelelő tartalmakhoz.

A döntést az ország kommunikációs és médiaszabályozó hatósága, az Ofcom jelentette be. Dame Melanie Dawes, a szervezet vezérigazgatója a BBC rádióműsorában úgy nyilatkozott: „nemcsak szavakat, hanem tetteket is kezdünk látni a technológiai ipar részéről”. Hangsúlyozta, hogy eddig egyetlen más országban sem vezettek be ilyen széles körű kötelezettségvállalást.

Az Ofcom szerint több jelentős online platform, köztük közösségimédia-alkalmazások és társkereső oldalak is beleegyeztek abba, hogy egyfajta megerősített korhatár-ellenőrzést vezetnek be – írta a BBC.

Az intézkedések az Egyesült Királyság új online biztonsági törvényének részeként lépnek életbe.

A brit kormány álláspontja szerint a szabályozás józan észen alapul, ugyanis Peter Kyle technológiai miniszter szerint ha a való életben is igazolni kell a korunkat bizonyos termékek vásárlásakor, ez elvárható az internetes térben is.

Az intézkedést a különféle gyermekvédelmi szervezetek is támogatják: az NSPCC jótékonysági szervezet vezetője szerint

a szolgáltatók mostantól nem bújhatnak ki a gyermekek védelmére vonatkozó kötelezettségeik alól.

Hasonló véleményen van Elena Martellozzo professzor is, aki szerint a gyerekbiztonság nem lehet választható opció, hanem alapvető kötelezettség.

Vannak azonban, akik aggályokat fogalmaztak meg az életkor-ellenőrzés technikai megvalósítása kapcsán.

A szakértők továbbra is kételkednek abban, mennyire hatékony az Ofcom által bevezetett életkor-ellenőrzés, és aggodalmukat fejezik ki amiatt is, hogy a felhasználók – különösen a fiatalok – milyen könnyen kijátszhatják a rendszert. Sokan attól tartanak, hogy a fiatalkorúak megpróbálják megkerülni a korlátozásokat, és ezáltal szabályozatlan, akár veszélyesebb oldalakra juthatnak el. Mások az adatvédelem miatt aggódnak, hiszen a személyi igazolványok és más azonosítási módok használata érzékeny adatok kezelését vonja maga után.

A brit szabályozás fontos lépést jelent a gyermekek védelmében a digitális térben. A hatóságok és a szakmai szervezetek abban bíznak, hogy ezzel hosszú távon biztonságosabb környezetet teremthetnek az interneten, és más országokat is hasonló lépésekre ösztönözhetnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)