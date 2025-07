Drónokkal hatoltak be egy japán atomerőmű területére

Szombat este három drón hatolt be egy japán atomerőmű területére – jelentette a japán atomenergia-hatóság, hozzátéve, hogy utána semmilyen rendellenességet nem azonosítottak.

A drónokat a délnyugati Genkai városában található atomerőmű üzemeltetője észlelte – számolt be a hatóság, majd hozzátették:

Japánban tilos drónokat reptetni atomerőművek közelében és felett.

„A bejelentés után semmilyen rendellenességet nem észleltek, és a létesítmény területén belül nem találtak drónokat” – közölte az AFP francia hírügynökséggel a szervezet szóvivője. A rendőrség nem találta meg a drónokat – mondta Koso Maszahiro rendőrségi szóvivő, majd hozzátette:

a rendőrség nem ismeri a drónok kezelőjének kilétét, sem a behatolás célját.

A Kyushu Electric Power Co. vállalat által üzemeltetett Genkai atomerőműben négy reaktor van, amelyek közül kettőt jelenleg véglegesen leszerelnek. A másik kettő továbbra is működhet, miután a 2011-es, halálos áldozatokat követelő földrengés és szökőár okozta fukusimai nukleáris katasztrófa nyomán szigorúbb biztonsági előírásokat vezettek be.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA pool/Majama Kimimasza)