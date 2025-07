Ritka öröm: hópárduckölyök született a Chesteri Állatkertben – VIDEÓ

Az Egyesült Királyságban található Chesteri Állatkertben július 10-én megszületett az intézmény első hópárduckölyke, ami az egyik legfontosabb mérföldkő a faj megőrzésére irányuló természetvédelmi programokban.

A kölyök szülei, a hároméves Nubra és Yashin gondozóik szerint jól boldogulnak új családtagjukkal, kamerák is megörökítették a meghitt pillanatokat:

A hópárduc az egyik legrejtélyesebb és legveszélyeztetettebb nagymacska, amely elsősorban az ázsiai magashegységek zord környezetében él.

A vadonban élő állományt az International Union for the Conservation of Nature (IUCN) a veszélyeztetett fajok közt tartja számon, ugyanis jelenleg mindössze 4000 egyed él szabadon – írta a BBC.

A Chesteri Állatkert húsevő állatokat gondozó csapatának vezetője így kommentálta a születést: „Ez egy igazán történelmi pillanat, és valódi ok az ünneplésre – nemcsak az itteni csapataink, hanem ennek a csodálatos fajnak a jövője szempontjából is, világszerte”.

A kölyök szülei 2024-ben kerültek össze a természetvédelmi program keretében, amelynek elsődleges célja a faj genetikai változatosságának megőrzése és a populáció megerősítése.

Az állatkertek világszerte együttműködnek annak érdekében, hogy a fogságban tartott állatokkal hozzájáruljanak a vadon élő hópárducok védelméhez.

A Chesteri Állatkert ázsiai régióért felelős természetvédelmi programmenedzsere így fogalmazott: „Bár ez a születés önmagában is fontos mérföldkő a hópárducok védelmében, a munkánk jóval túlmutat az állatkert falain. A Snow Leopard Trust szervezettel, valamint különféle országok – például Kirgizisztán – helyi közösségeivel is együtt működünk, hogy megóvjuk a hópárducokat természetes élőhelyükön, miközben támogatjuk az ott élő emberek megélhetését is.

Egy kölyök születése itt, Chesterben, a vadonban végzett természetvédelmi munkánk mellett erőteljes jelképe annak, mire vagyunk képesek közösen azért, hogy ezek az ikonikus nagymacskák hosszú távon is fennmaradhassanak”.

A Chesteri Állatkertben született hópárduckölyök alig néhány hetes, és jelenleg még neve sincs, ezért az állatkert közösségi oldalán arra kérik a látogatókat és az érdeklődőket, hogy javasoljanak ők nevet az apróságnak.

A hópárduc születése nem csupán az állatkert sikerét jelzi, hanem a nemzetközi természetvédelmi erőfeszítések eredményességét is, amelyek nélkül a faj jövője továbbra is komoly veszélyben lenne.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)