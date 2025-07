Halálos motorcsónak-baleset Angliában: lakóhajónak csapódott egy versenyző

Tragikus baleset történt csütörtök este egy motorcsónakversenyen Anglia keleti partjainál, a kelet-angliai Oulton Broad nevű vízen. A verseny során egy versenyző csónakja álló lakóhajónak ütközött. A sofőr, az 51 éves Brett Duncan a helyszínen életét vesztette.

A versenyt szervező Circuit Powerboat Association (CPA) megerősítette a halálesetet. A szervezet közleménye szerint a baleset este 19:50 körül történt, és semmilyen másik versenyző nem volt érintett az ütközésben – írta a BBC.

„Fájó szívvel közöljük, hogy a 51 éves motorcsónak-versenyző, Brett Duncan sajnos nem élte túl a verseny közben bekövetkezett balesetben szerzett sérüléseit” – közölte a CPA, hozzátéve:

„A motorcsónakos közösség tapasztalt és népszerű tagjaként megdöbbentett és elszomorított minket Brett korai halála, részvétünk őszinte gondolataink és részvétünk a családjával és barátaival vannak ebben a tragikus időszakban.”

A balesethez kiérkeztek a helyi rendőrök, a parti őrség, valamint a kelet-angliai mentőszolgálat egységei, de Duncan életét már nem tudták megmenteni.

A helyszíni vizsgálatokat a brit Tengeri Baleseteket Vizsgáló Hivatal (Marine Accident Investigation Branch) végzi. Egy szóvivőjük megerősítette: „Ellenőreink előzetes vizsgálatokat végeznek, hogy jobban megértsék a balesethez vezető körülményeket”.

Több versenytárs és a klub is tisztelettel emlékezett meg Duncanről, köztük a Stewartby Powerboat and Hydroplane Racing Club is, amely közölte: „Régi szurkolóként és klubtagként megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Brett Duncan tegnap este elhunyt. Gondolataink a családjával, barátaival és a versenyvilággal vannak ebben a nagyon szomorú időszakban.”

Szemtanúk szerint a baleset megrázó volt.

Wendy Shakespeare, aki a helyszínen nézte a versenyt, így számolt be a történtekről: „Mindenható durranást hallottam. A következő dolog, amit tudok, hogy megjelent három mentőautó, vízimentők, mentősök – másfél óráig ott maradtak. Sokan csak ott álltunk, vártuk, hogy megtudjunk valamit. Szörnyen éreztük magunkat. Nagyon szomorú ami történt, mindannyiunkat megérintett”.

A szervezők arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, és tartsák tiszteletben a versenyző családjának magánéletét, amíg a vizsgálat le nem zárul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)