Donald Trumpot imitálja az antiszemita japán párt vezetője

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelem irányul a japán jobboldali-populista Sanseito pártra és vezetőjére, Sohei Kamiyára, akit némileg méltatlanul japán „mini-Trumpnak” is neveznek.

A Sanseitō pártot (a név azt jelenti, hogy Japanese First, vagyis Japán az első) 2020-ban alapította Sohei Kamiya. A szervezet YouTube-on indított politikai platformból nőtte ki magát, névválasztásával, valamint a párt erősen jobboldali, nacionalista, populista és bevándorlás-ellenes nézeteivel egyértelműen az amerikai jobboldal immár főáramát, a MAGA-mozgalmat (Make America Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Amerikát) és Donald Trump politikai irányvonalát igyekszik imitálni.

Az NBC News szerint

a 2025-ös felsőházi választáson a párt 1-ről 14–15 helyre növelte támogatását a 248 fős japán felsőházban.

Kamiya politikai stílusát és retorikáját ugyan gyakran hasonlítják Trumpéhoz, az összehasonlítás azonban némileg méltatlannak is mondható, mégpedig több okból, ahogy erre a Times of Israel elemzésében is rámutatnak. Például 2022-ben egy olyan jellegű kiadványt tett közzé, amelyben azt állította, hogy a világgazdaságot „zsidó tőke” befolyásolja, és pártja nem fogja „eladni Japánt a zsidó tőkének” – amit sokan antiszemita retorikának tekintettek.

Kamiya tagadta a zsidóellenességet, azt hangsúlyozva, hogy vannak zsidó barátai, sőt tagja volt a Japán–Izrael Baráti Társaságnak. Ugyanakkor a nyilatkozatai és politikai szövegei világos utalásokat tartalmaznak összeesküvés‑elméleti narratívákra a zsidó tőke („Jewish capital”) szerepével kapcsolatban.

Továbbá fontos különbségek is elválasztják Kamiyát Donald Trumptól:

2020-ban Donald Trump áthelyezte az Egyesült Államok hivatalos képviseletét Jeruzsálembe, Sohei Kamiya ezzel szemben elítélte Izrael döntését, amikor Jeruzsálembe helyezték át a fővárost.

2020-ban Donald Trump tető alá hozta az Ábrahám-egyezményt abból a célból, hogy normalizálja Izrael Állam kapcsolatait az iszlám világ vezető hatalmaival (Katar, Szaúd-Arábia,Marokkó) és egyúttal a gázai stabilitást is biztosította.

2025-ben Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok csatlakozott Izrael júniusi precíziós légihadjáratához azért, hogy lefejezzék az iráni atomprogramot.

Tehát összességében hiába a hasonló nyers stílus, vagy a japán érdekek előtérbe helyezésének követelése, az antiszemita narratívák felerősítése lényeges különbséget jelent Donald Trumppal szemben, aki mindkét elnöki ciklusa idején következetesen Izrael-barát politikát folytatott.

