Civil áldozatokat követelt a kambodzsai–thaiföldi fegyveres konfliktus

#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia

Cambodia attacked Gas station and Military base in Thailand

Claims that Thailand began shelling first and even dropped air bombs using F‑16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P

— Killer Cool ⚡ (@Killercool63) July 24, 2025