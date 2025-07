Az ukrán korrupcióellenes hatóságok függetlenségének felszámolása után egyre inkább Volodomir Zelenszkij ukrán elnök ellen fordul a nyugati közvélemény. A The Daily Telegraph is határozott hangnemben szlítja fel távozásra Ukrajna elnökét. A brit lap cikkének címe alapján is egyértelmű a követelés: Ukrajna érdekében Zelenszkijnek félre kell állnia.

Volodimir Zelenszkij háborús vezetői karrierje kifejezetten jól indult, miután a kezdetben esélytelennek tűnő Ukrajna vezetőjeként a neve egybeforrt a meglepően sikeres ukrán ellenállással. 2022 februárjában nem menekült el, hanem kamerába nézett, és megüzente a világnak – „fegyverre van szükségünk, nem fuvarra” –, ezzel pedig mozgósította a Nyugatot is. A komikusból lett elnök ekkor még a remény szimbóluma volt, aki sisakokra és kötszerekre szorítkozó „támogatásból” rakétákat, tarackokat és harckocsikat préselt ki vonakodó szövetségeseiből. Csakhogy az a pillanat elmúlt. A front befagyott, majd az oroszoknak kedvez a helyzet. A kinyilvánított értékek és a valós gyakorlat között pedig egyre hatalmasabb a szakadék – vezeti fel cikkét a Telegraph. Kapcsolódó tartalom Moszkva után Zelenszkijék Ukrajna második legnagyobb ellenségei – közölte a Politico A brüsszeli lap is hosszabb cikket szánt az új ukrán törvénynek, amely a korrupciót segíti elő. A lap szerint az elmúlt egy évben Zelenszkij rendkívüli háborús jogköreit nemcsak az orosz agresszióval szembeni küzdelemre, hanem belső ellenfelei elnémítására is felhasználta. Zelenszkij pártokat számolt fel vagy kényszerített padlóra, ellenzéki tévéket kapcsoltatott le, vállalkozások százait államosította – sokszor orosz kapcsolatokra hivatkozva, mindezt gyenge lábakon álló bizonyítékokkal. Miniszterek jöttek-mentek a korrupciós botrányok árnyékában, de a bilincs ritkán kattant bárki csuklóján. A héten pedig a kormánytöbbség bekebelezett két kulcsfontosságú korrupcióellenes hatóságot – olyankor, amikor éppen kezdett volna megnyílni Washington ajtaja egy lehetséges újrafegyverzés előtt. Zelenszkij öngólja a lehető legrosszabbkor jött Ukrajnának Nemcsak az Oroszország oldalán állók ünnepeltek. Az Ukrajna támogatását hevesen ellenző Marjorie Taylor Greene amerikai képviselőnő a hírek után hamar twittelte: „Zelenszkij diktátor, nem akar békét!” Zelenszkij muníciót adott minden nyugati szkeptikusnak, aki szerint kár több pénzt és fegyvert küldeni Kijevnek. Az Európai Bizottság bővítési biztosa, Marta Kos is komoly aggodalmát fejezte ki, emlékeztetve: a jogállamiság nem alku tárgya, hanem az uniós csatlakozás központi feltétele. Kapcsolódó tartalom Demonstrációk rázták meg Ukrajnát, tüntetnek az emberek Zelenszkij kormánya ellen Több ukrán nagyvárosban is megmozdulások kezdődtek. Mit rejthettek az ukrán korrupcióellenes iroda dossziéi Zelenszkij köreiről, ha Andrij Jermak kabinetfőnök 72 óra alatt rohamtempóban törvényt íratott a felszámolásukra? – tette fel a kérdést a Telegraph szerzője. Zelenszkij mandátuma hivatalosan 2024 májusában lejárt. Jog szerint maradhat, amíg dúl a háború, de egyre hangosabb a felhívás egy széles körű nemzeti egységkormányra, netán választásokra. Olekszij Goncsarenko ellenzéki képviselő Winston Churchill 1940-es gesztusát idézi: „Ő meghívta Attleet és az egész parlamentet a kormányba. Zelenszkij az ellenkezőjét csinálja.” A Telegraph arra is felhívja a figyelmet, hogy a közbizalom egyre fogy Ukrajnában. Több felmérés szerint a lakosság nagyjából 70 százaléka úgy érzi, a vezetők meggazdagodnak a háborúból. A fronton harcolóknál és a hátországban is keserűség és a fáradtság az uralkodó. A legfrissebb közvélemény-kutatások már azt mutatják, a társadalom közel fele kész lenne ténylegesen lemondani a megszállt területekről egy békemegállapodásért cserébe. Vlagyimir Putyin orosz elnök közben nem jelez komoly hajlandóságot a kompromisszumra – Zelenszkijt személyesen is gyűlöli, ez pedig a béketárgyalások sikerére is méregként hat. Kapcsolódó tartalom Demonstrációk rázták meg Ukrajnát, tüntetnek az emberek Zelenszkij kormánya ellen Több ukrán nagyvárosban is megmozdulások kezdődtek. A The Telegraph szerint egy új elnök újraindítást is hozhat a kapcsolatokban, különösen, ha hajlandó lenne garantálni az orosz ajkú ukrán állampolgárok jogait, ami egyszerre orosz követelés és európia uniós elvárás is. Ám ahhoz, hogy új elnök jöjjön, az előzőnek félre kell állnia, így a cikk egy velős felszólítással zárul: Zelenszkij megtette a kötelességét, de most lehullott a lepel a veszélyről, hogy ő is követheti korrupt elődeinek példáját, ezért Ukrajna érdekében le kell mondania tisztségéről! Kiemelt kép: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)