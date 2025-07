A Daily Star arról írt, hogy az orosz Komszomolszkaja Pravda (KP) című lap a Nyugattal való nukleáris konfliktusra való felkészülésre buzdítja olvasóit. A brit hírportál szerint Vlagyimir Putyin „kedvenc újságja” pontosan megmondja olvasóinak, hogy mikor és hogyan kezdődik a harmadik világháború.

A Daily Star szerint az orosz lap azzal az érvvel támasztja alá állítását, hogy nyugati politikusok és katonák az Oroszország elleni háborúval „fenyegetőztek”.

A brit portál szerint Andrej Klincsevics orosz katonai szakértő azt mondta: a Nyugat Oroszországot kis független államokra akarja felbontani és szabad hozzáférést akarnak szerezni az orosz erőforrásokhoz, a cél érdekében pedig – mint a szakértő fogalmazott – „nagy háborúra van szükségük”.

Az Agencvo független hírportál szerint a KP-ben megjelent írás célja az orosz közvélemény felkészítése a NATO-val vívott esetleges háborúra

– hangsúlyozta a Daily Star cikke, amely kitért Klintsevics azon a Nyugatot illető vádjaira is, hogy az mozgósítja katonai-ipari komplexumát, aláaknázza a határokat és kiépíti a védelmet.

A KP-nek nyilatkozva az orosz szakértő elmondta, hogy a Nyugat célja Oroszország provokálása, mielőtt 2028-2030 körül közvetlen támadást indítana.

Klincsevics a Daily Star szerint azt is követelte Oroszországtól, hogy a Nyugat elrettentése érdekében rendezzen nukleáris fegyverkísérletet az Északi-sarkvidéken – a brit portál cikke ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy erre a hidegháború vége óta nem volt példa.

A Daily Star idézte a KP-ben megjelent anyag azon részét is, mely szerint a 2028-30-as kezdési időpontra feltételezett háború a Balti-tengeren található erősen militarizált orosz exklávéban, Kalinyingrádban kezdődne (korábban egyébként orosz részről mások is a 2030-as dátumot emlegették ezzel összefüggésben). Az orosz lap cikke szerint Christopher Donahue amerikai tábornok egyik, Kalinyingrád elpusztítását emlegető érvelése is egy esetleges NATO támadást vetíthet előre.

A KP cikke szerint Moldova lehet egy esetleges háború másik gyújtópontja és az orosz külföldi hírszerző szolgálat, az SZVR arra figyelmeztetett, hogy ez esetben a NATO „gyorsan katonai állomássá változtatja Moldovát”, az orosz szakértő szerint ugyanakkor a konfliktus Ukrajna részvétele nélkül nem fog tudni kibontakozni.

Az orosz lap szerint Oroszországnak erre a fenyegetésre nem csak diplomáciai úton kell válaszolnia, vélekedésük szerint a rakétacsapások elkerülhetetlenek lesznek – írta meg a Daily Star.

