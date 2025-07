Orbán Viktor Tusnádfürdőről jelentkezett, már készül a szombati beszéd

„Az első sor már megvan. Haladunk. Szombatra kész lesz!”– fogalmazott a Facebookon csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök posztjában, amelyben közölte: már dolgozik a szombaton esedékes tusványosi előadása szövegén, amellyel kapcsolatban az első lépést is elárulta.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, kedden megkezdődött a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn. Az esemény különleges jelentőséggel bír: Orbán Viktor első tusványosi beszédét 1998-ban, frissen újraválasztott miniszterelnökként tartotta,

azóta pedig minden évben visszatér, hogy a legfontosabb politikai üzeneteit megfogalmazza.

Ezúttal is szombaton tart előadást Orbán Viktor. A kormányfő Tusványoson elhangzott beszédei a politikai közbeszéd irányvonalát is meghatározzák, nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. A 2014-es, az illiberális demokrácia modelljéről szóló előadásáról, illetve annak részleteiről részletesen beszámoltunk.