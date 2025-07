„Férfiként fogsz meghalni!” – beperelte a francia elnöki pár a Brigitte Macron nemét kétségbe vonó influenszert

A perről számos híroldal számolt be a BBC-től a Guardianig, A francia elnöki pár a delaware-i legfelsőbb bírósághoz benyújtott, 22 pontból álló keresetében meg nem határozott összegű kártérítést követel. A 219 oldalas keresetben megnevezik Candace Owens LLC nevű cégét és weboldalának üzemeltetőjét, a GeorgeTom, Inc. társaságot is.

Owens 2024 elején kijelentette, hogy „egész szakmai hírnevét arra tenné fel, hogy Brigitte Macron valójában férfi”. A kereset szerint azóta még tovább fokozta ezeket az állításokat, és továbbiakat is hozzáadott, többek között egy nyolcrészes podcast-sorozatban, amelynek címe Brigitté válni (Becoming Brigitte).



Az interneten a Covid-járvány óta keringő híresztelések szerint a most 72 éves Brigitte Macron valójában fiúként, Jean-Michel Trogneux néven született 1945-ben. A fiatalember, aki a meglehetősen zavaros összeesküvés-elméletek szerint „eltűnt”, később 30 éves férfikánt nemváltó műtétem esett keresztül. Így tehát a 47 éves Macron felesége soha nem volt férjénél, és nem igaz, hogy három, az előző házasságából származó gyermek anyja – állítják az elmélet hívői.

A Macron házaspár állításai visszavonást követelte Owens-től a róluk tett „nyilvánvalóan hamis” állításai miatt, de ő a házaspár szerint ehelyett „kigúnyolta őket, és további táplálékul használta őket őrült rajongói táborának”.

„Ezek az állítások bizonyíthatóan hamisak, és Owens tudta, hogy hamisak, amikor közzétette őket” – áll a Macronék átal most benyújtott keresetben. „Ennek ellenére mégis közzétette őket. Az ok egyértelmű: nem az igazság keresése, hanem a hírnév elérése.”

A peres irat szerint három alkalommal kérték a Owenstől állításai visszavonását, utoljára idén július 1-jén.

„Owens rágalmazási kampánya egyértelműen arra irányult, hogy zaklassa és fájdalmat okozzon nekünk és családjainknak, valamint hogy figyelmet és hírnevet szerezzen magának” – állítja a Macron házaspár. „Minden lehetőséget megadtunk neki, hogy visszavonja ezeket az állításokat, de ő nem volt hajlandó rá. Őszintén reméljük, hogy ez a per tisztázza a helyzetet, és véget vet ennek a rágalmazási kampánynak egyszer és mindenkorra.”

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.

„You were born a man and you will die a man… That’s the point I’m making.”

„I think you’re sick. I think you’re disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU

— George (@BehizyTweets) July 24, 2025