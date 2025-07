Erdőtűz pusztít Finnországban, a lángok már Lappföldet is elérték

Erdőtüzek pusztítanak Észak-Finnországban, Lappföldön – számolt be a Kot-Lappi helyi újság az érintett hatóságokat idézve.

Több településről is jelentettek tüzeket szerdán, köztük Lappföld fővárosából, Rovaniemiből, amelynek közelében található a Mikulás-falu. Az egyik legnagyobb tűz Kemijärvi közelében keletkezett, ott már több hektár terület veszett oda.

Július közepe óta a sarkkörön belül található Lappföld nagy részét szokatlan hőhullám sújtja.

A finn meteorológiai intézet július 10. óta két hőségriasztást adott ki a térségre. A meteorológusok számításai szerint Lappföldön s a következő napokban is rekordmeleg várható, a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot is, ezért továbbra is hőségriasztás van érvényben.

