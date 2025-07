Elhunyt Hulk Hogan

Elhunyt a világhírű pankrátor, Hulk Hogan aki nagyban hozzájárult a WWE sikeréhez – írja a New York Post.

A lap szerint szívrohamot kapott, majd a mentőket riasztották az egykori profi sportoló floridai otthonába. Hulk Hogan – aki a Terry Eugene Bollea néven látta meg a napvilágot – 1953. augusztus 11-én született a Georgia állambeli Augustában, gyerekkorában fordult a birkózás felé, majd fiatal felnőttként – a középiskola után főiskolára ment, majd banki pénztárosként és rakodómunkásként dolgozott – csatlakozott egy birkózóteremhez, 1978-ban találkozott Lou Ferrigno testépítővel, aki akkoriban a Hihetetlen Hulk című tévésorozat címszerepét játszotta.

„Valójában nagyobb voltam nála (…) az öltözőben, és az összes birkózó Terry „Hulk” Bouldernek kezdett hívni”

– mondta egy 2011-es interjúban. Hogant a World Wrestling Entertainment (WWE) alapítója, az idősebb Vince McMahon fedezte fel, majd a WWE új tulajdonosa, az ifjabb Vince McMahon pedig szerződést között vele. Hulk Hogan 1979 novemberében debütált profi pankrátorként. Egy hónappal később már 47-es méretű (állítása szerint) bakancsában vonult be a Madison Square Gardenbe.

„Én vagyok az az ember, aki híressé tette a pankrációt”

– ahogy ezt Hogan korábban többször is hangoztatta. Elmondása szerint a név az idősebb McMahonhoz vezethető vissza, mivel az egyik mérkőzésén a pankrátornak egy brutális írt kellett alakítani, akinek a Hogan vezetéknevet adta.

A People szerint a pankrátor ikon, film- és valóságshow-sztár, kétszer is bekerült a WWE Hírességek Csarnokába. 2015-ben a WWE azonban felbontotta a szerződését, és törölte Hogant a weboldaláról egy évekkel korábbi rasszista megjegyzés miatt. Majd 2018-ban, miután elszámolt a kijelentései következményeivel, a WWE visszavette a Hírességek Csarnokába. Tizenöt filmben is szerepelt, kezdve a Rocky III-mal (1982). Barátja, Sylvester Stallone nagyra értékelte Hogan alakítását a filmben. „A leghihetetlenebb ütéseket osztotta be” – emlékezett vissza Stallone. „Mivel puszta ököllel volt, éreztem, ahogy az ütése a bőrömhöz ér, mégis pontosan tudta, mikor kell visszahúzódnia.” A pankrátort Donald Trump amerikai elnök barátjaként is ismerték, a Republikánus Párt több eseményén is részt vett. Hulk Hogan 71 éves volt.

Kapcsolódó tartalom Hulk Hogan hőstettét MacGyver is megirigyelné A világhírű pankrátor és színész a napokban nem mindennapi mentőakciót hajtott végre.

Kiemelt kép: Hulk Hogan volt hivatásos pankrátor letépi az ingét, miközben beszédet mond a Republikánus Párt elnökjelölő országos gyűlésének utolsó napi ülésén a Wisconsin állambeli Milwaukee Fiserv Forum sportcsarnokában 2024. július 18-án (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)