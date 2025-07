Elárverezik a világ egyik legértékesebb Ferrari F40-esét

A Ferrari F40 nem csupán a legendás olasz autógyár egyik legismertebb modellje, hanem az autós történelem egyik ikonikus darabja is. Az 1987-ben, a Ferrari alapításának 40. évfordulójára bemutatott típus mára ritkaságnak számít – különösen, ha egy versenycélokra készített különkiadás kerül elő.

Az amerikai Monterey Car Week rendezvényen most árverésre bocsátják a mindössze 19 darabos F40 LM (Le Mans) széria egyik példányát, amely a Michelotto műhelyéből származik. Ez a 14. legyártott darab, és az úgynevezett GTC változat, amely 760 lóerős teljesítményével és alig egytonnás tömegével igazi versenygép.

Az autó eredetileg Svájcba került, első tulajdonosa Walter Hagmann volt, aki több Ferrari-modell birtokosa is volt egy időben.

Az F40 LM később visszakerült hozzá, majd 2007-ben újra gazdát cserélt. Azóta több európai országban is versenyzett, így például Olaszországban, Franciaországban és Csehországban – írja a Totalcar.

A Ferrari 2014-ben visszatért az eredeti gyártóhoz, a Michelottohoz, ahol felújításon esett át: megújították a motorját és sebességváltóját, illetve visszakapta eredeti Rosso Corsa (versenyvörös) fényezését.

Azóta is gondos kezek között maradt, többek között Las Vegasban és Németországban is gyűjtők birtokolták.

A most árverésre kerülő példány teljes dokumentációval rendelkezik, és 2009-ben hivatalosan is megkapta a Ferrari Classiche eredetiségi tanúsítványát. A közelgő aukció előtt új üzemanyagtartályt, vezérműszíjat, gyújtógyertyákat, szűrőket és versenyabroncsokat is kapott, így akár azonnal rajthoz is állhatna egy veteránversenyen.

A becslések szerint a végső licit ára 8,5–9,5 millió dollár (kb. 2,9–3,2 milliárd forint) körül alakulhat.

Bár ez rendkívül magas összegnek tűnik, nem példátlan a klasszikus Ferrari modellek piacán. Két éve például egy 330 LM / 250 GTO típusú versenyautó 51 millió dollár felett kelt el – a F40 pedig hasonlóan ikonikus, így komoly értékmegőrző befektetés lehet.

A kiemelt kép illusztráció. Ferrari F40 (Fotó: AFP)