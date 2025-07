Benedict Cumberbatch díjat kap a Zürichi Filmfesztiválon

Aranyszem-díjjal tüntetik ki Benedict Cumberbatch brit színészt a 21. Zürichi Nemzetközi Filmfesztiválon szeptemberben – jelentették be csütörtökön a szervezők.

A 49 éves filmszínész egyebek mellett a Sherlock című brit sorozattal vált ismertté, amelyért 2014-ben Emmy-díjat is kapott. A kutya karmai között és a Kódjátszma című filmekért Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia.

A Patrick Melrose című tévésorozat főszerepéért pedig 2019-ben elnyerte a Brit Filmművészeti és Televíziós Akadémia (Bafta) díját.

Christian Jungen, a zürichi fesztivál (ZFF) igazgatója „generációja egyik legsokoldalúbb karakterszínészeként” méltatta, „karizmatikus, intelligens, felejthetetlen hangú” művészként jellemezte, és elismerően szólt a két legutóbbi filmjében, a The Thing With Feathers című drámában, valamint a Wes Anderson rendezte A föníciai sémában nyújtott alakításáról.

„Számos filmjét láttuk az utóbbi években a Zürichi Filmfesztiválon, és nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal személyesen is vendégül láthatjuk a The Thing With Feathers színészeként és producereként” – fogalmazott az igazgató.

Cumberbatch megtiszteltetésnek nevezte a meghívást és a díjat. „Ez a fesztivál fontos szerepet játszik a világ minden tájáról származó filmkészítők elismerésében, ösztönzésében és támogatásában, különös tekintettel az új tehetségek és hangok bátorítására, amit nagyon fontosnak tartok” – idézte a színész szavait a fesztivál honlapja (zff.com).

Tavaly Alicia Vikander vehette át a fesztivál Aranyszem-díját.

A fesztivál szeptember 25-től október 5-ig tart. Cumberbatch szeptember 29-én személyesen veszi át a díját és mesterkurzust is tart Zürichben.

Kiemelt kép: Benedict Cumberbatch angol színész (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)