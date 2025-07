Több új minisztérium létrehozását, mások megszüntetését és személyi változtatásokat jelentett be a lengyel kormányfő

Egy gazdasági és egy energiaügyi minisztérium létrehozását, mások megszüntetését és több miniszter leváltását jelentette be szerdai sajtókonferenciáján Donald Tusk lengyel kormányfő.

A változásoknak strukturális és személyi jellege is van, az eddig 26 tagú kabinetet 21 tagúra karcsúsítják – közölte Donald Tusk, aki prioritásnak nevezte Lengyelország külső biztonságának megőrzését katonai, hatérvédelmi és energiaügyi értelemben, valamint a belpolitikai rend védelmét is.

„Ma végleg véget ér az (elnök)választás utáni trauma időszaka, alaptalan azt gondolni, hogy egy ütközet elvesztését az egész csata elvesztésének tekintsünk”

– utalt a kormányfő arra, hogy az elnökválasztás június 1-jei második fordulójában az ellenzéki Jog és Igazságosság párt által támogatott Karol Nawrocki legyőzte Rafal Trzaskowski kormánypárti jelöltet.

A kormánynak újult erővel kell elkezdenie a munkát, ennek érdekében véget kell vetni a kormánykoalíción belüli konfliktusoknak – hangsúlyozta Tusk.

A kormánykoalíció négy tömbből áll, a fő ereje a Polgári Koalíció, tagja a Lengyel Parasztpárt, a Lengyelország 2050 párt és az Új Baloldal tömörülés.

A miniszterelnök bejelentette egyebek mellett: a pénzügyi és a fejlesztési-technológiai tárca összevonásával létrejön egy gazdasági minisztérium, ennek élére Andrzej Domanski eddigi pénzügyminiszter kerül.

Létrehoznak egy energiaügyi minisztériumot Milosz Motyka eddigi környezetvédelmi és klímaügyi miniszterhelyettes irányításával. Az új tárca átveszi a klímaügyi tárca egyes hatásköreit, egyúttal megszűnik a sziléziai Katowicébe kihelyezett iparügyi minisztérium, amelyet 2023 végén, a Tusk-kormány megalakulásakor létesítettek.

Távozik például Adam Bodnar igazságügyi miniszter és főügyész, a posztra Waldemar Zurek bíró kerül. Tomasz Siemoniak eddigi belügyminisztert Marcin Kierwinski váltja, aki azonban tárca nélküli miniszterként továbbra is felügyeli a titkosszolgálatokat. Czeslaw Siekierski agrárügyi miniszter helyébe eddigi helyettese, Stefan Krajewski lép. Radoslaw Sikorski ezután kormányfőhelyettesként tölti be külügyminiszteri tisztségét. Távozik a kabinetből Izabela Leszczyna egészségügyi miniszter, valamint Slawomir Nitras sport- és turisztikai miniszter is, aki Rafal Trzaskowski választási kampányfőnöke volt.

Tusk bejelentése szerint a későbbiekben csökkentik a miniszterhelyettesek számát is, amely jelenleg 95.

Az új kormány tagjait előzetes megállapodás szerint csütörtökön nevezi ki Andrzej Duda elnök, az első kormányülést pedig pénteken tartják meg – jelezte a kormányfő.

A kabinet átalakítása megelőzi Karol Nawrocki beiktatását az elnöki posztra, amire augusztus 6-án kerül sor.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)