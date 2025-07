Rejtélyes lovag bukkant fel egy normandiai faluban, de elmenekült, mikor le akarták fotózni

Furcsa jelenség tartja izgalomban a francia Coulonces kis faluját: egy titokzatos lovag jelenik meg időről időre a település utcáin – teljes páncélzatban, karddal az oldalán. Bár első látásra egy történelmi film szereplőjének tűnhet, a helyiek szerint valóban hús-vér emberről van szó, akinek kiléte máig ismeretlen.

A különös alak első alkalommal 2023 nyarán tűnt fel, majd néhány hónapja ismét látni lehetett a faluban. Daniel Marrière polgármester szerint a lovag egyáltalán nem veszélyes, sőt, barátságos, többször el is beszélgetett a gyerekekkel.

A településvezető elmondása szerint először az alpolgármestere hívta fel azzal, hogy egy fegyveres lovag járkál a faluban. Aznap este megpróbálták lefotózni őt, de sikertelenül:

amikor megközelítették, a lovag előrántotta kardját, majd elszökött a temetőn keresztül, és nyomtalanul eltűnt.

A gyanús jelenség miatt a helyi csendőrség is akcióba lépett, egész éjjel kutatták a környékbeli házakat és farmokat, de semmit sem találtak. Egyesek szerint szerepjátékosról vagy középkori fesztiválokra készülő színészről lehet szó – nem messze, Falaise és Domfront városaiban valóban rendszeresen rendeznek ilyen tematikájú eseményeket – írja a Le Figaro.

Egy helyi család szerint a lovag még beszélgetett is a gyermekeikkel, és azt állította: gyalog tart a közeli Falaise város középkori vásárára. A legutóbbi megjelenései alkalmával is főként gyerekekkel állt szóba, ám továbbra sem derült fény arra, hogy ki is ő valójában, és miért választotta éppen Couloncest a „visszatérésre a múltból”.

„Talán egy színész, talán csak egy jókedvű bolondos lélek – de az biztos, hogy felkerültünk vele a térképre”

– mondta mosolyogva a körzet parlamenti képviselője. Egy helyi kommentelő még tréfálkozva hozzátette: „Azt hiszem, Godefroy de Montmirail-jal találkoztam – óvatosnak kell lenni, kicsit zárkózott, és úgy tűnik, elvesztette Jacquouille-t.”

