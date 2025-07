Ukrajna új miniszterelnöke bejelentette: ismét az IMF-től kérnek segítséget az adósságok miatt

Miniszterelnöksége ötödik napján Julija Szviridenko ukrán kormányfő további finanszírozást kérne a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). Az adósságokban úszó Kijevnek újabb 40 milliárd dollárnyi külső finanszírozásra van szüksége. Ukrajna májusban megtagadta esedékes adósságának kifizetését.

Miközben lassan elérheti az ukrán államadósság – az IMF becslése szerint – a GDP 110 százalékát, Ukrajna frissen beiktatott miniszterelnöke kijelentette, hogy

valószínűleg további finanszírozást fog kérni a Nemzetközi Valutaalaptól.

A Bloomberg News-nak adott első, élő interjújában az ukrán kormányfő arról beszélt: egyelőre nem látni az Oroszországgal folytatott háború végét, ő pedig meg kívánja erősíteni az ország pénzügyi helyzetét.

„Csak” néhány tízmilliárd dollár

Julija Szviridenko, aki a július 17-én lett Ukrajna második női kormányfője, és akinek „nyers” stílusát az üzleti lap is kiemeli, rámutatott: a globális donorok eddig csak a háború miatt megterhelt költségvetés következő két évben szükséges,

becslések szerint 75 milliárd dollárnyi összegének a felét különítették el.

Mivel az IMF körülbelül 16 milliárd dollár értékű hitelprogramja 2027-ben lejár, a háború időtartamával kapcsolatos bizonytalanság valószínűleg új terv megvitatásához vezet a hitelező jövő hónapban esedékes felülvizsgálata során – mondta a miniszterelnök. A kormányfő szerint ha a háború jövőre is folytatódik, akkor az „új IMF-programot” jelenthet.

Orosz légicsapásban megsemmisült buszmegálló Kijevben 2025. július 21-én. Az ukrán főváros elleni legutóbbi orosz támadásban legkevesebb két ember életét vesztette, 15 megsebesült. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

Az IMF-re várva

Ukrajna – mivel 40 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége – arra számít, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026-ban is folytatja és növeli pénzügyi támogatását – erről beszélt pénteken Rokszolana Pidlasza, az ukrán parlament költségvetési bizottságának elnöke. „Arra számítunk, hogy az IMF 2026-ban is folytatja, és esetleg növeli is támogatását” – idézte az Interfax ukrán hírügynökség Pidlasát.

Az IMF ukrajnai misszióvezetője, Gavin Gray által szervezett megbeszélésen Pidlasza arra hivatkozott, hogy 2025-ben az IMF 20 milliárd dolláros együttműködési programban állapodott meg Argentínával, amelyből 12 milliárd dollár volt a kezdeti kifizetés.

Kijev nem fizet

Kijev nem tűnik a legmegbízhatóbb adósnak: mint arról a vg.hu is beszámolt, az ukrán állam május 31-én hivatalosan is megtagadta, hogy kifizesse esedékes, 665 millió dollárnyi adósságát.

A most újabb IMF-hiteleket kérő Ukrajna akkor

nem fizette ki a 2015-ben kibocsátott állami gazdasági növekedéshez kötött derivatívákat,

ismertebb nevükön GDP-warrantokat, holott ezt június 2-án meg kellett volna tennie.

Mindezek ellenére Kijev továbbra is élvezi Brüsszel feltétlen bizalmát. „Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz a legfőbb garancia az igazságos és tartós békére” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Unió bizottságának elnöke az EP plenáris ülésén, május 7-én, Ukrajna uniós tagságát támogató beszédében.

Kiemelt kép: Öt napja miniszterelnök. Az IMF-hitelt fölvételéről beszélt. 2025. február 23-án Kijevben készített kép Julija Szviridenko ukrán kormányfőről. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)